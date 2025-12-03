Кремль не согласовал американский "мирный план": Путин передал Трампу личное послание

Иллюстративное фото: из открытых источников

После встречи в Москве между спецпосланником Трампа Стивом Виткоффом, его зятем Джаредом Кушнером и российским диктатором Путиным стороны обсудили разные подходы к возможному урегулированию войны против Украины. Согласованного компромисса пока нет

Об этом пишет "Корреспондент" со ссылкой на комментарии помощника российского президента Юрия Ушакова, передает RegioNews.

По его словам, переговоры прошли конструктивно, однако Москва пока не согласовала все пункты предложенного США "мирного плана". Часть положений вызвала критику со стороны российской стороны, другие были поддержаны. Ушаков подчеркнул, что определенный прогресс есть, но совместное решение пока не найдено.

Чиновник заявил, что участники встречи сосредоточились на существе ключевых вопросов, а не на формулировках. В ходе обсуждения поднимались и территориальные темы, а также возможные экономические перспективы между США и Россией.

Ушаков также сообщил, что Москва получила еще четыре дополнительных документа к основному американскому плану, который насчитывает 28 пунктов. Содержание этих материалов не раскрывается из-за договоренностей между сторонами. Он добавил, что Путин через Стива Виткоффа передал Дональду Трампу личное послание и ряд политических сигналов.

Предположительная личная встреча двух лидеров, по словам Ушакова, будет зависеть от дальнейшей работы представителей обеих стран.

Ранее NBC News со ссылкой на анонимного российского чиновника сообщила, что Москва не готова отступить в трех ключевых пунктах мирного плана, но допускает обсуждение вопроса замороженных активов.

Напомним, 2 декабря в Кремле состоялись переговоры Путина со спецпредставителем президента США Стивом Виткоффом и зятем Трампа Джаредом Кушнером. Они обсуждали мирный план США по Украине.

Впоследствии стало известно, что запланированная в Брюсселе встреча президента Владимира Зеленского с Виткоффом и Кушнером была отменена.

Читайте также: Новый мирный план Трампа: почему он не нужен ни Украине, ни даже России