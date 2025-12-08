08:23  08 декабря
В Киевской области мать подожгла родного сына: суд объявил приговор
08:14  08 декабря
В Винницкой области столкнулись два автомобиля: один из водителей погиб
07:44  08 декабря
Взрыв газа в квартире в Одесской области: пострадали мужчина и женщина
UA | RU
UA | RU
08 декабря 2025, 08:23

В Киевской области мать подожгла родного сына: суд объявил приговор

08 декабря 2025, 08:23
Читайте також українською мовою
Иллюстративное фото: из открытых источников
Читайте також
українською мовою

В Киевской области к 14 годам лишения свободы приговорили 60-летнюю жительницу Белой Церкви, которая сожгла своего заживо своего 37-летнего сына

Об этом сообщила полиция области, передает RegioNews.

Как установили правоохранители, мотивом стала "месть" из-за его склонности к алкоголю.

Событие произошло 12 июня 2024 года. В полицию обратились медики, которые сообщили о пожаре в одной из квартир, где мужчина получил ожоги почти всего тела.

Прибыв на место, правоохранители выяснили: мать зашла в комнату, где сын отдыхал, облила его легковоспламеняющимся веществом и бросила горящую спичку. Одежда вспыхнула, мужчина проснулся от боли и упал на пол.

На крики пришла соседка и помогла погасить пламя. Медики диагностировали у пострадавшего 86% ожогов тела разной степени. Несмотря на усилия врачей, мужчина впоследствии скончался в больнице.

Женщину задержали на месте происшествия и доставили в изолятор временного содержания. Ей сообщили о подозрении в умышленном убийстве, совершенном с особой жестокостью.

В конце июля 2024 следователи за процессуального руководства Белоцерковской окружной прокуратуры направили обвинительный акт в суд.

Суд признал фигурантку виновной и назначил наказание в виде 14 лет тюрьмы.

Напомним, в Днепропетровской области мужчина убил свою 86-летнюю мать во время конфликта. По предварительной информации, во время ссоры мужчина нанес женщине многочисленные ушибы. От полученных травм она скончалась на месте.

gnews gnews Подписывайся, чтобы узнать новости первым Подписаться
Киевская область суд приговор тюрьма мать сын поджог
Проиграл в рулетку – напал и ограбил: суд вынес приговор студенту из Днепра
05 декабря 2025, 20:47
Изнасиловал несовершеннолетнюю и скрылся в Германии: в Киевской области будут судить насильника
05 декабря 2025, 15:40
В Киевской области мужчина пришел в гости к товарищу и убил его
04 декабря 2025, 16:15
Все новости »
04 декабря 2025
Госбюджет-2026: для кого он и какую коалицию создал в Раде
Украинский казна на 2026 год не напоминает бюджет воюющей страны. Откуда взять деньги на все прихоти властей, до сих пор неизвестно
01 декабря 2025
Без Ермака: что будет с Зеленским и Украиной после отставки года
Президент оказался на развилке, а у оппозиции – как формальной, так и фактической – есть шанс успешно продолжить давление на Банковую
21 ноября 2025
Новый мирный план Трампа: почему он не нужен ни Украине, ни даже России
Американская сторона создала план, который нежизнеспособен с самого начала, потому что не устраивает обе стороны конфликта
11 ноября 2025
Миндичгейт: как он скажется на войне и станет ли началом конца для Зеленского
Украину Миндичгейт не уничтожит, западную помощь, скорее всего, не остановит, а вот для Владимира Зеленского вполне может стать красным светом
В оккупированном Энергодаре украинские партизаны напомнили россиянам о сопротивлении
08 декабря 2025, 11:55
Разочарование Трампа – это всегда о нем самом
08 декабря 2025, 11:42
В ГСЧС рассказали, сколько взрывоопасных предметов оставила после себя РФ
08 декабря 2025, 11:38
Смертельное ДТП в Киеве: женщина попала под колеса грузовика
08 декабря 2025, 11:20
Российский удар по Ахтырке: продолжаются аварийные работы
08 декабря 2025, 11:13
На Прикарпатье во время конфликта 36-летний мужчина смертельно избил односельчанина
08 декабря 2025, 11:11
В Николаевской области российская информаторша расставляла "видеоловушки" для слежки за ВСУ
08 декабря 2025, 10:56
Из-за ударов РФ по энергообъектам есть обесточивание в 5 областях – Минэнерго
08 декабря 2025, 10:47
Умеров получил от США данные о переговорах с Россией и передаст их Зеленскому
08 декабря 2025, 10:40
В Киеве на кольцевой столкнулись три авто: спасатели деблокировали водителя из легковушки
08 декабря 2025, 10:26
07 августа 2025
Бойцы "Феникса" ликвидировали пехоту и бронетехнику врага в Донецкой области
06 августа 2025
Пограничники на юге мастерски уничтожили FPV-дроном российскую пушку Д-30
05 августа 2025
Украинские бойцы уничтожили российский "Град" на Донетчине
Все видео »
Госбюджет-2026: для кого он и какую коалицию создал в Раде
Без Ермака: что будет с Зеленским и Украиной после отставки года
Все публикации »
Вадим Денисенко
Владимир Фесенко
Сергей Фурса
Все блоги »