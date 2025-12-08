Иллюстративное фото: из открытых источников

В Киевской области к 14 годам лишения свободы приговорили 60-летнюю жительницу Белой Церкви, которая сожгла своего заживо своего 37-летнего сына

Об этом сообщила полиция области, передает RegioNews.

Как установили правоохранители, мотивом стала "месть" из-за его склонности к алкоголю.

Событие произошло 12 июня 2024 года. В полицию обратились медики, которые сообщили о пожаре в одной из квартир, где мужчина получил ожоги почти всего тела.

Прибыв на место, правоохранители выяснили: мать зашла в комнату, где сын отдыхал, облила его легковоспламеняющимся веществом и бросила горящую спичку. Одежда вспыхнула, мужчина проснулся от боли и упал на пол.

На крики пришла соседка и помогла погасить пламя. Медики диагностировали у пострадавшего 86% ожогов тела разной степени. Несмотря на усилия врачей, мужчина впоследствии скончался в больнице.

Женщину задержали на месте происшествия и доставили в изолятор временного содержания. Ей сообщили о подозрении в умышленном убийстве, совершенном с особой жестокостью.

В конце июля 2024 следователи за процессуального руководства Белоцерковской окружной прокуратуры направили обвинительный акт в суд.

Суд признал фигурантку виновной и назначил наказание в виде 14 лет тюрьмы.

