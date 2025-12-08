В Винницкой области столкнулись два автомобиля: погиб один из водителей

Фото: полиция

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на пресс-службу полиции.

На дороге столкнулись автомобиль Ford под управлением 20-летней водителя и "ВАЗ", которым управлял 51-летний мужчина.

В результате ДТП водитель "ВАЗа" погиб, его 52-летнюю пассажирку госпитализировали.

Правоохранители устанавливают обстоятельства аварии.

Напомним, 6 декабря в Запорожье авто разгромило от столкновения с электроопорой. Водитель погиб на месте, а его пассажир получил травмы.