В Черкасской области перевернулся грузовик со свиньями

Фото: полиция

ДТП произошло в субботу, 6 декабря, около 12:00 в городе Христиновка в Уманском районе

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на пресс-службу полиции.

Водитель грузовика Volvo, двигаясь по улице Первомайской, на закругленном участке дороги не справился с управлением и перевернулся. К счастью, никто не пострадал.

В результате ДТП животные выпали из полуприцепа. Грузовик получил механические повреждения.

На 51-летнего водителя составили админпротокол по статье 124 КУоАП (нарушение ПДД, повлекшее повреждение транспортных средств, груза).

Напомним, вечером 7 декабря во Львовской области столкнулись фура и микроавтобус. В результате ДТП получили травмы девять человек.