18:31  06 декабря
Завтра во всех регионах Украины будут применяться меры по ограничению потребления электроэнергии
15:08  06 декабря
Из-за ракетной атаки в Днепре возникли масштабные пожары
10:46  06 декабря
Россияне полностью уничтожили железнодорожный вокзал в Фастове Киевской области
06 декабря 2025, 19:14

Зеленский провел длинный и содержательный разговор с представителями Трампа

06 декабря 2025, 19:14
фото: Офис Президента Украины
Президент Украины Владимир Зеленский провел долгий и содержательный разговор с американскими посланниками Стивом Виткоффом и Джаредом Кушнером

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Офис президента.

"Президент Владимир Зеленский вместе с главой украинской переговорной делегации, секретарем СНБО Рустемом Умеровым и начальником Генштаба ВСУ Андреем Гнатовым провел длительный и содержательный телефонный разговор с представителями команды Президента США Стивом Виткоффом и Джаредом Кушнером", – говорится в сообщении.

Стороны уделили внимание многим аспектам и обсудили ключевые вещи, которые могут гарантировать окончание кровопролития и снять угрозу третьего вторжения РФ, а также угрозу невыполнения Россией ее обещаний, как это уже не раз было в прошлом.

Зеленский подчеркнул, что Украина настроена честно работать с американской стороной и дальше, чтобы реально достичь мира.

Напомним, в ближайшее время Зеленский летит в Великобританию. Там он должен встретиться со Стармером, Мерцом и Макроном.

