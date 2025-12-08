В ГСЧС рассказали, сколько взрывоопасных предметов оставила после себя РФ
С начала полномасштабного вторжения России в Украину пиротехнические подразделения ГСЧС обезвредили 633148 единиц взрывоопасных предметов и 2966 кг взрывчатого вещества
Об этом сообщила пресс-служба ГСЧС, передает RegioNews.
Специалисты обследовали территорию площадью более 193 430 га.
Чаще всего спасатели работали в следующих областях:
- Харьковская – 52 606 раз,
- Херсонская – 27 624,
- Донецкая – 18 242,
- Киевская – 16 467,
- Николаевская – 12 494,
- Черниговская – 8 373,
- Сумская – 7 064,
В ГСЧС напоминают гражданам, что в случае обнаружения подозрительного предмета или взрывчатки необходимо сразу звонить по телефону 101 и не пытаться самостоятельно его обезвредить.
Напомним, эксперты предупреждают, что последствия загрязнения и минирования украинских территорий могут повлиять на несколько поколений. По словам специалистов, значительная часть украинских земель может превратиться в "красные зоны" – территории, загрязненные взрывчаткой, тяжелыми металлами и токсичными веществами.