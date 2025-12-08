В ГСЧС рассказали, сколько взрывоопасных предметов оставила после себя РФ

Фото: ГСЧС Житомирской области

С начала полномасштабного вторжения России в Украину пиротехнические подразделения ГСЧС обезвредили 633148 единиц взрывоопасных предметов и 2966 кг взрывчатого вещества

Об этом сообщила пресс-служба ГСЧС, передает RegioNews.

Специалисты обследовали территорию площадью более 193 430 га.

Чаще всего спасатели работали в следующих областях:

Харьковская – 52 606 раз,

Херсонская – 27 624,

Донецкая – 18 242,

Киевская – 16 467,

Николаевская – 12 494,

Черниговская – 8 373,

Сумская – 7 064,

В ГСЧС напоминают гражданам, что в случае обнаружения подозрительного предмета или взрывчатки необходимо сразу звонить по телефону 101 и не пытаться самостоятельно его обезвредить.

Напомним, эксперты предупреждают, что последствия загрязнения и минирования украинских территорий могут повлиять на несколько поколений. По словам специалистов, значительная часть украинских земель может превратиться в "красные зоны" – территории, загрязненные взрывчаткой, тяжелыми металлами и токсичными веществами.