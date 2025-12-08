08:23  08 декабря
В Киевской области мать подожгла родного сына: суд объявил приговор
08:14  08 декабря
В Винницкой области столкнулись два автомобиля: один из водителей погиб
07:44  08 декабря
Взрыв газа в квартире в Одесской области: пострадали мужчина и женщина
UA | RU
UA | RU
08 декабря 2025, 11:38

В ГСЧС рассказали, сколько взрывоопасных предметов оставила после себя РФ

08 декабря 2025, 11:38
Читайте також українською мовою
Фото: ГСЧС Житомирской области
Читайте також
українською мовою

С начала полномасштабного вторжения России в Украину пиротехнические подразделения ГСЧС обезвредили 633148 единиц взрывоопасных предметов и 2966 кг взрывчатого вещества

Об этом сообщила пресс-служба ГСЧС, передает RegioNews.

Специалисты обследовали территорию площадью более 193 430 га.

Чаще всего спасатели работали в следующих областях:

  • Харьковская – 52 606 раз,
  • Херсонская – 27 624,
  • Донецкая – 18 242,
  • Киевская – 16 467,
  • Николаевская – 12 494,
  • Черниговская – 8 373,
  • Сумская – 7 064,

В ГСЧС напоминают гражданам, что в случае обнаружения подозрительного предмета или взрывчатки необходимо сразу звонить по телефону 101 и не пытаться самостоятельно его обезвредить.

Напомним, эксперты предупреждают, что последствия загрязнения и минирования украинских территорий могут повлиять на несколько поколений. По словам специалистов, значительная часть украинских земель может превратиться в "красные зоны" – территории, загрязненные взрывчаткой, тяжелыми металлами и токсичными веществами.

gnews gnews Подписывайся, чтобы узнать новости первым Подписаться
Украина ГСЧС РФ взрывоопасные предметы спасатели разминирование война
Из-за ударов РФ по энергообъектам есть обесточивание в 5 областях – Минэнерго
08 декабря 2025, 10:47
Россияне снова ударили дронами по Фастову на Киевщине: возникли пожары
08 декабря 2025, 09:28
На Харьковщине за сутки в результате обстрелов погибли 5 человек, еще 11 ранены
08 декабря 2025, 09:10
Все новости »
04 декабря 2025
Госбюджет-2026: для кого он и какую коалицию создал в Раде
Украинский казна на 2026 год не напоминает бюджет воюющей страны. Откуда взять деньги на все прихоти властей, до сих пор неизвестно
01 декабря 2025
Без Ермака: что будет с Зеленским и Украиной после отставки года
Президент оказался на развилке, а у оппозиции – как формальной, так и фактической – есть шанс успешно продолжить давление на Банковую
21 ноября 2025
Новый мирный план Трампа: почему он не нужен ни Украине, ни даже России
Американская сторона создала план, который нежизнеспособен с самого начала, потому что не устраивает обе стороны конфликта
11 ноября 2025
Миндичгейт: как он скажется на войне и станет ли началом конца для Зеленского
Украину Миндичгейт не уничтожит, западную помощь, скорее всего, не остановит, а вот для Владимира Зеленского вполне может стать красным светом
В оккупированном Энергодаре украинские партизаны напомнили россиянам о сопротивлении
08 декабря 2025, 11:55
Разочарование Трампа – это всегда о нем самом
08 декабря 2025, 11:42
Смертельное ДТП в Киеве: женщина попала под колеса грузовика
08 декабря 2025, 11:20
Российский удар по Ахтырке: продолжаются аварийные работы
08 декабря 2025, 11:13
На Прикарпатье во время конфликта 36-летний мужчина смертельно избил односельчанина
08 декабря 2025, 11:11
В Николаевской области российская информаторша расставляла "видеоловушки" для слежки за ВСУ
08 декабря 2025, 10:56
Из-за ударов РФ по энергообъектам есть обесточивание в 5 областях – Минэнерго
08 декабря 2025, 10:47
Умеров получил от США данные о переговорах с Россией и передаст их Зеленскому
08 декабря 2025, 10:40
В Киеве на кольцевой столкнулись три авто: спасатели деблокировали водителя из легковушки
08 декабря 2025, 10:26
07 августа 2025
Бойцы "Феникса" ликвидировали пехоту и бронетехнику врага в Донецкой области
06 августа 2025
Пограничники на юге мастерски уничтожили FPV-дроном российскую пушку Д-30
05 августа 2025
Украинские бойцы уничтожили российский "Град" на Донетчине
Все видео »
Госбюджет-2026: для кого он и какую коалицию создал в Раде
Без Ермака: что будет с Зеленским и Украиной после отставки года
Все публикации »
Вадим Денисенко
Владимир Фесенко
Сергей Фурса
Все блоги »