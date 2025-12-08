Переговоры: неприятные итоги недели

Главное, что мы должны понять – с появлением Кушнера, похоже, произошло изменение переговорной стратегии

США

США разделили наши переговоры всего на две части. Условные 28 пунктов Виткоффа и Дмитриева разделены на 27 и 1. Сначала американцы договариваются с россиянами обо всем, а затем считают, что смогут дожать нас с территориями. Это кардинальное изменение подхода. И кардинальное уменьшение роли Украины в переговорах при полном игнорировании ЕС.

Отдельно следует обратить внимание на то, что переговоры в Москве, похоже, свелись прежде всего к финансовому вопросу (вопрос выгоды для американцев). И, похоже, у нас еще одна проблема: россияне приближаются к тому, чтобы разделить переговоры об Украине и переговоры Россия-США. Это один из главных вызовов, на которые нет ответа.

Также хочу обратить внимание на то, что главная цель переговоров для россиян на территории. Главная цель – возвращение России в игру. А главная цель США – мир любой ценой и деньгами. Что касается Европы, то она хочет просто гарантий безопасности. И их им дадут.

На этом фоне стоит отметить одно событие, которое прошло мало замеченным у нас. В сенате состоялись слушания о похищении украинских детей россиянами, в котором приняли участие целый ряд очень влиятельных политиков из обеих партий и наш посол Ольга Стефанишина. Практически все спикеры говорили одно: возвращение детей – безусловная предпосылка к переговорному процессу. Напомню, что этот вопрос является одним из приоритетов Мелании Трамп, и он будет в фокусе внимания самого Трампа.

Китай

Похоже, КНР начинает очень аккуратно и очень точно включаться в переговоры. Визит министра иностранных дел Китая в Москву за три часа до переговоров Виткофа, Кушнера и Путина был явно не случайным.

Игра Китая, как я ее понимаю следующая:

КНР старается не допустить "сращивания" России и США в вопросах экономики (прежде всего редкоземы и северный морской путь). Похоже, послание Ван I было именно об этом.

КНР считает, что без Пекина невозможен постоянный мир в Европе, а затем даже после подписания договора о мире, и ЕС, и Украина будут вынуждены обращаться в Китай. Поэтому вполне реально, что на этом этапе мы можем и не увидеть Китай.

Вопрос этого будущего мира Китай будет увязывать с Тайванем.

Украина на этом поле вообще не игрок. К сожалению.

Украина

Мы стоим накануне глубочайшего финансового кризиса, умноженного на высокую вероятность появления серьезных уличных акций протеста.

Достоверность того, что Украина получит репарационный кредит становится минимальной. Следовательно, бюджетная дыра в 30 млрд долларов становится очень реальной.

Доходы бюджета-2026 должны вырасти примерно на 500 млрд. Это связано с тем, что сборы доходов за 10 месяцев этого года выполнены на 77% и на конец года, мы можем иметь невыполнение плана, как минимум, в 300 миллиардов. Другими словами, по состоянию на сегодняшний день имеем реальную бюджетную дыру в 1 триллион.

До марта Совет должен принять законы о введении НДС для ФЛП. Это чревато серьезной проблемой возникновения уличных акций протеста.

Что с этим всем делать – ответа просто не существует. И это все на фоне того, что политический кризис не преодолен. Освобождение Ермака без перезагрузки правительства и открытой дискуссии о новых правилах игры просто откладывает этот же кризис.