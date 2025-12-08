08:23  08 декабря
В Киевской области мать подожгла родного сына: суд объявил приговор
08:14  08 декабря
В Винницкой области столкнулись два автомобиля: один из водителей погиб
07:44  08 декабря
Взрыв газа в квартире в Одесской области: пострадали мужчина и женщина
UA | RU
UA | RU
08 декабря 2025, 07:38

Трамп заявил, что Россия согласна на мирный план, но Зеленский его еще не читал

08 декабря 2025, 07:38
Читайте також українською мовою
Фото: из открытых источников
Читайте також
українською мовою

Президент США Дональд Трамп заявил, что Россия якобы согласилась на мирный план, в то время как президент Украины Владимир Зеленский его еще не прочел

Об этом, как пишет "Украинская правда", американский президент отметил во время общения с прессой вечером 7 декабря, передает RegioNews.

Отвечая на вопрос журналиста по поводу следующих шагов в мирных переговорах между Украиной и Россией, Трамп отметил, что немного разочарован Зеленским.

"Мы разговаривали с президентом Путиным и с украинскими лидерами, в том числе с президентом Зеленским. И должен сказать, что я немного разочарован тем, что президент Зеленский еще не прочитал предложение. Это было несколько часов назад. Его люди его одобрили, но он нет".

Россия с этим согласна. Россия, думаю, хотела бы получить всю страну, если подумать так. Но Россия, как я считаю, согласна с этим (с мирным планом – ред.). Но я не уверен, что Зеленский с этим согласен. Его команда это поддерживает, а он этого не читал", – сказал он.

Как известно, ранее сообщалось, что президент Украины Владимир Зеленский провел долгий и содержательный разговор с американскими посланниками Стивом Виткоффом и Джаредом Кушнером.

Напомним, 2 декабря в Кремле состоялись переговоры Путина со спецпредставителем президента США Стивом Виткоффом и зятем Трампа Джаредом Кушнером. Они обсуждали американский мирный план по Украине.

Как отметили в Кремле, переговоры прошли конструктивно , однако Москва пока не согласовала все пункты "мирного плана". Часть положений вызвала критику со стороны российской стороны, другие были поддержаны.

Впоследствии стало известно, что запланированная в Брюсселе встреча президента Владимира Зеленского с Виткоффом и Кушнером была отменена.

Читайте також: Новый мирный план Трампа: почему он не нужен ни Украине, ни даже России

gnews gnews Подписывайся, чтобы узнать новости первым Подписаться
Украина США Россия мирный план Трампа Дональд Трамп Зеленский Владимир война переговоры
Зеленский провел длинный и содержательный разговор с представителями Трампа
06 декабря 2025, 19:14
У Трампа сделали новое заявление о мире в Украине
06 декабря 2025, 18:03
Зеленский летит в Великобританию
06 декабря 2025, 14:15
Все новости »
04 декабря 2025
Госбюджет-2026: для кого он и какую коалицию создал в Раде
Украинский казна на 2026 год не напоминает бюджет воюющей страны. Откуда взять деньги на все прихоти властей, до сих пор неизвестно
01 декабря 2025
Без Ермака: что будет с Зеленским и Украиной после отставки года
Президент оказался на развилке, а у оппозиции – как формальной, так и фактической – есть шанс успешно продолжить давление на Банковую
21 ноября 2025
Новый мирный план Трампа: почему он не нужен ни Украине, ни даже России
Американская сторона создала план, который нежизнеспособен с самого начала, потому что не устраивает обе стороны конфликта
11 ноября 2025
Миндичгейт: как он скажется на войне и станет ли началом конца для Зеленского
Украину Миндичгейт не уничтожит, западную помощь, скорее всего, не остановит, а вот для Владимира Зеленского вполне может стать красным светом
В оккупированном Энергодаре украинские партизаны напомнили россиянам о сопротивлении
08 декабря 2025, 11:55
Разочарование Трампа – это всегда о нем самом
08 декабря 2025, 11:42
В ГСЧС рассказали, сколько взрывоопасных предметов оставила после себя РФ
08 декабря 2025, 11:38
Смертельное ДТП в Киеве: женщина попала под колеса грузовика
08 декабря 2025, 11:20
Российский удар по Ахтырке: продолжаются аварийные работы
08 декабря 2025, 11:13
На Прикарпатье во время конфликта 36-летний мужчина смертельно избил односельчанина
08 декабря 2025, 11:11
В Николаевской области российская информаторша расставляла "видеоловушки" для слежки за ВСУ
08 декабря 2025, 10:56
Из-за ударов РФ по энергообъектам есть обесточивание в 5 областях – Минэнерго
08 декабря 2025, 10:47
Умеров получил от США данные о переговорах с Россией и передаст их Зеленскому
08 декабря 2025, 10:40
В Киеве на кольцевой столкнулись три авто: спасатели деблокировали водителя из легковушки
08 декабря 2025, 10:26
07 августа 2025
Бойцы "Феникса" ликвидировали пехоту и бронетехнику врага в Донецкой области
06 августа 2025
Пограничники на юге мастерски уничтожили FPV-дроном российскую пушку Д-30
05 августа 2025
Украинские бойцы уничтожили российский "Град" на Донетчине
Все видео »
Госбюджет-2026: для кого он и какую коалицию создал в Раде
Без Ермака: что будет с Зеленским и Украиной после отставки года
Все публикации »
Вадим Денисенко
Владимир Фесенко
Сергей Фурса
Все блоги »