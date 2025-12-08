Трамп заявил, что Россия согласна на мирный план, но Зеленский его еще не читал
Президент США Дональд Трамп заявил, что Россия якобы согласилась на мирный план, в то время как президент Украины Владимир Зеленский его еще не прочел
Об этом, как пишет "Украинская правда", американский президент отметил во время общения с прессой вечером 7 декабря, передает RegioNews.
Отвечая на вопрос журналиста по поводу следующих шагов в мирных переговорах между Украиной и Россией, Трамп отметил, что немного разочарован Зеленским.
"Мы разговаривали с президентом Путиным и с украинскими лидерами, в том числе с президентом Зеленским. И должен сказать, что я немного разочарован тем, что президент Зеленский еще не прочитал предложение. Это было несколько часов назад. Его люди его одобрили, но он нет".
Россия с этим согласна. Россия, думаю, хотела бы получить всю страну, если подумать так. Но Россия, как я считаю, согласна с этим (с мирным планом – ред.). Но я не уверен, что Зеленский с этим согласен. Его команда это поддерживает, а он этого не читал", – сказал он.
Как известно, ранее сообщалось, что президент Украины Владимир Зеленский провел долгий и содержательный разговор с американскими посланниками Стивом Виткоффом и Джаредом Кушнером.
Напомним, 2 декабря в Кремле состоялись переговоры Путина со спецпредставителем президента США Стивом Виткоффом и зятем Трампа Джаредом Кушнером. Они обсуждали американский мирный план по Украине.
Как отметили в Кремле, переговоры прошли конструктивно , однако Москва пока не согласовала все пункты "мирного плана". Часть положений вызвала критику со стороны российской стороны, другие были поддержаны.
Впоследствии стало известно, что запланированная в Брюсселе встреча президента Владимира Зеленского с Виткоффом и Кушнером была отменена.
