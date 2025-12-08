В оккупированном Энергодаре украинские партизаны напомнили россиянам о сопротивлении

Фото: t.me/otpor_org

Участники движения гражданского сопротивления "ОТПОР" снова напомнили россиянам, что Энергодар есть и будет украинским. По всему городу появились призывы присоединяться к сопротивлению

Об этом сообщает "Справжнє", передает RegioNews.

Активисты сопротивляются во временно оккупированном Энергодаре Запорожской области. На днях они расклеили по всему городу листовки с призывом присоединяться к движению сопротивления. Таким образом, украинцы отвечают на колонизацию и попытку превратить Энергодар в плацдарм "русского мира".

"Жители Энергодара видят, что происходит. Мы не согласны молча смотреть, как наш город заселяют чужаками и вытесняют коренных украинцев. Энергодар был, есть и будет украинским!" – отмечают активисты.

Они отметили, что остаются там и их отпор будет еще сильнее.

Напомним, в ноябре во временно оккупированном Мелитополе активисты сорвали российский флаг с дома, где проживали кафиры, и сожгли его. Тем самым местные жители напоминают: несмотря на оккупацию, это украинский город.