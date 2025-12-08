08:23  08 декабря
В Киевской области мать подожгла родного сына: суд объявил приговор
08:14  08 декабря
В Винницкой области столкнулись два автомобиля: один из водителей погиб
07:44  08 декабря
Взрыв газа в квартире в Одесской области: пострадали мужчина и женщина
08 декабря 2025, 11:55

В оккупированном Энергодаре украинские партизаны напомнили россиянам о сопротивлении

08 декабря 2025, 11:55
Фото: t.me/otpor_org
Участники движения гражданского сопротивления "ОТПОР" снова напомнили россиянам, что Энергодар есть и будет украинским. По всему городу появились призывы присоединяться к сопротивлению

Об этом сообщает "Справжнє", передает RegioNews.

Активисты сопротивляются во временно оккупированном Энергодаре Запорожской области. На днях они расклеили по всему городу листовки с призывом присоединяться к движению сопротивления. Таким образом, украинцы отвечают на колонизацию и попытку превратить Энергодар в плацдарм "русского мира".

"Жители Энергодара видят, что происходит. Мы не согласны молча смотреть, как наш город заселяют чужаками и вытесняют коренных украинцев. Энергодар был, есть и будет украинским!" – отмечают активисты.

Они отметили, что остаются там и их отпор будет еще сильнее.

Напомним, в ноябре во временно оккупированном Мелитополе активисты сорвали российский флаг с дома, где проживали кафиры, и сожгли его. Тем самым местные жители напоминают: несмотря на оккупацию, это украинский город.

Изоляция населения: на оккупированной территории Запорожской области россияне глушат VPN
05 декабря 2025, 16:25
На оккупированной территории Запорожской области оккупанты вводят новые правила для владельцев жилья
03 декабря 2025, 18:15
На Покровском направлении российские бойцы грабят погибших товарищей – партизаны
02 декабря 2025, 12:59
04 декабря 2025
Госбюджет-2026: для кого он и какую коалицию создал в Раде
Украинский казна на 2026 год не напоминает бюджет воюющей страны. Откуда взять деньги на все прихоти властей, до сих пор неизвестно
01 декабря 2025
Без Ермака: что будет с Зеленским и Украиной после отставки года
Президент оказался на развилке, а у оппозиции – как формальной, так и фактической – есть шанс успешно продолжить давление на Банковую
21 ноября 2025
Новый мирный план Трампа: почему он не нужен ни Украине, ни даже России
Американская сторона создала план, который нежизнеспособен с самого начала, потому что не устраивает обе стороны конфликта
11 ноября 2025
Миндичгейт: как он скажется на войне и станет ли началом конца для Зеленского
Украину Миндичгейт не уничтожит, западную помощь, скорее всего, не остановит, а вот для Владимира Зеленского вполне может стать красным светом
Разочарование Трампа – это всегда о нем самом
08 декабря 2025, 11:42
В ГСЧС рассказали, сколько взрывоопасных предметов оставила после себя РФ
08 декабря 2025, 11:38
Смертельное ДТП в Киеве: женщина попала под колеса грузовика
08 декабря 2025, 11:20
Российский удар по Ахтырке: продолжаются аварийные работы
08 декабря 2025, 11:13
На Прикарпатье во время конфликта 36-летний мужчина смертельно избил односельчанина
08 декабря 2025, 11:11
В Николаевской области российская информаторша расставляла "видеоловушки" для слежки за ВСУ
08 декабря 2025, 10:56
Из-за ударов РФ по энергообъектам есть обесточивание в 5 областях – Минэнерго
08 декабря 2025, 10:47
Умеров получил от США данные о переговорах с Россией и передаст их Зеленскому
08 декабря 2025, 10:40
В Киеве на кольцевой столкнулись три авто: спасатели деблокировали водителя из легковушки
08 декабря 2025, 10:26
07 августа 2025
Бойцы "Феникса" ликвидировали пехоту и бронетехнику врага в Донецкой области
06 августа 2025
Пограничники на юге мастерски уничтожили FPV-дроном российскую пушку Д-30
05 августа 2025
Украинские бойцы уничтожили российский "Град" на Донетчине
Госбюджет-2026: для кого он и какую коалицию создал в Раде
Без Ермака: что будет с Зеленским и Украиной после отставки года
