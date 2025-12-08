Смертельное ДТП в Киеве: женщина попала под колеса грузовика
Авария произошла 8 декабря около 7 часов на Окружной дороге. Правоохранители начали расследование
Об этом сообщает полиция Киева, передает RegioNews.
40-летний водитель грузовика Mercedes-Benz Sprinter сбил женщину, когда она переходила дорогу на нерегулируемом пешеходном переходе. 68-летняя местная жительница от полученных травм скончалась на месте.
Известно, что водитель был трезв. Правоохранители возбудили уголовное производство. Мужчине грозит лишение свободы до восьми лет с лишением права управлять транспортными средствами сроком до трех лет или без такого.
