Смертельное ДТП в Киеве: женщина попала под колеса грузовика

Фото: Нацполиция

Авария произошла 8 декабря около 7 часов на Окружной дороге. Правоохранители начали расследование

Об этом сообщает полиция Киева, передает RegioNews.

40-летний водитель грузовика Mercedes-Benz Sprinter сбил женщину, когда она переходила дорогу на нерегулируемом пешеходном переходе. 68-летняя местная жительница от полученных травм скончалась на месте.

Известно, что водитель был трезв. Правоохранители возбудили уголовное производство. Мужчине грозит лишение свободы до восьми лет с лишением права управлять транспортными средствами сроком до трех лет или без такого.

Напомним, милиционера, который в Полтавской области насмерть сбил двух 17-летних сестер, отправили под стражу. Госбюро расследований ищет свидетелей смертельного ДТП