Елена Шуляк: Государство увеличивает финансирование на модернизацию больниц и поддержку врачей

Фото: из личного архива

Одним из ключевых направлений государственного бюджета на медицину становится развитие и обновление медицинской инфраструктуры. В 2026 году государство планирует профинансировать публичные инвестиционные проекты на 10,5 млрд грн

Об этом сообщила председатель партии "Слуга Народа", народный депутат Елена Шуляк, передает RegioNews.

По ее словам, вместе со средствами международной поддержки от группы Всемирного банка общий объем инвестиций может достичь 19,1 млрд грн. Эти ресурсы направят на завершение ранее начатых проектов, запуск новых, а также на закупку современного оборудования для больниц.

Елена Шуляк рассказала, что на следующий год правительство заложило рекордный бюджет на медицину – расходы составляют 258,6 млрд грн, что на 38,8 млрд грн больше уровня текущего года. Основная часть средств – 191,6 млрд грн (на 16,1 млрд больше, чем в 2025-м) – пойдет на поддержку Программы медицинских гарантий, которая уже несколько лет обеспечивает украинцам бесплатные медицинские услуги в учреждениях, имеющих контракт с Нацслужбой здоровья. В рамках этой суммы 8,7 млрд грн планируется направить на возмещение стоимости лекарств по программе "Доступные лекарства".

Глава "Слуги Народа" отметила, что в центре внимания остается первичная медицина. 41,0 млрд грн запланировано на повышение зарплат семейных врачей и врачей экстренной помощи до 35 тыс. грн. Кроме того, для поддержки молодых врачей в 2026 году предусмотрено 150 млн грн. В частности, врачи, которые завершат интернатуру и будут работать в сельской местности или прифронтовых районах, получат от государства разовую выплату в размере 200 000 грн. Также предусмотрены средства на обеспечение медиков в сельской местности служебным жильем.

Политик подчеркнула, что главной новацией станет новая программа профилактики – бесплатные комплексные скрининги здоровья для людей от 40 лет. В бюджете на эту программу заложено 10 млрд грн.

В партии "Слуга Народа" добавили, что на централизованные закупки лекарств и медизделий предусмотрено 15,2 млрд грн. Основное внимание уделяется обеспечению препаратами по критически важным направлениям – для лечения онкологии, сердечно-сосудистых заболеваний, проведения вакцинации и другого.

Кроме того, государство продолжает расширять доступ к инновационным медикаментам через механизм договоров управляемого доступа. Отдельно предусмотрена закупка стентов, что позволит пациентам с хроническими сердечно-сосудистыми заболеваниями проходить плановое стентирование коронарных артерий бесплатно.

В "Слуге Народа" отметили, что в бюджете также заложена субвенция местным бюджетам в размере 1,1 млрд грн. Эти средства направят на покрытие текущих расходов медучреждений, включая службы крови, а также на обеспечение детей с редкими заболеваниями специальными лечебными продуктами.

"Во время войны система здравоохранения должна быть устойчивой и современной. Именно поэтому государство инвестирует в лечение, реабилитацию и развитие медучреждений по всей стране. Наша задача – сделать медицинскую помощь доступной для всех. Бюджет-2026 демонстрирует, что государство последовательно и ответственно придерживается этого курса", – считает председатель партии "Слуга Народа" Елена Шуляк.

Ранее в партии "Слуга Народа" сообщали, что услуга национального роуминга будет работать и после завершения военного положения.