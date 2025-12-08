17:22  08 декабря
Во время боевой задачи на востоке погиб опытный украинский пилот
17:15  08 декабря
В Запорожье военный ТЦК подозревается в убийстве
16:30  08 декабря
В Харькове с мужчины требовали 2 тысячи долларов за снятие с розыска ТЦК
UA | RU
UA | RU
08 декабря 2025, 12:33

Елена Шуляк: Государство увеличивает финансирование на модернизацию больниц и поддержку врачей

08 декабря 2025, 12:33
Читайте також українською мовою
Фото: из личного архива
Читайте також
українською мовою

Одним из ключевых направлений государственного бюджета на медицину становится развитие и обновление медицинской инфраструктуры. В 2026 году государство планирует профинансировать публичные инвестиционные проекты на 10,5 млрд грн

Об этом сообщила председатель партии "Слуга Народа", народный депутат Елена Шуляк, передает RegioNews.

По ее словам, вместе со средствами международной поддержки от группы Всемирного банка общий объем инвестиций может достичь 19,1 млрд грн. Эти ресурсы направят на завершение ранее начатых проектов, запуск новых, а также на закупку современного оборудования для больниц.

Елена Шуляк рассказала, что на следующий год правительство заложило рекордный бюджет на медицину – расходы составляют 258,6 млрд грн, что на 38,8 млрд грн больше уровня текущего года. Основная часть средств – 191,6 млрд грн (на 16,1 млрд больше, чем в 2025-м) – пойдет на поддержку Программы медицинских гарантий, которая уже несколько лет обеспечивает украинцам бесплатные медицинские услуги в учреждениях, имеющих контракт с Нацслужбой здоровья. В рамках этой суммы 8,7 млрд грн планируется направить на возмещение стоимости лекарств по программе "Доступные лекарства".

Глава "Слуги Народа" отметила, что в центре внимания остается первичная медицина. 41,0 млрд грн запланировано на повышение зарплат семейных врачей и врачей экстренной помощи до 35 тыс. грн. Кроме того, для поддержки молодых врачей в 2026 году предусмотрено 150 млн грн. В частности, врачи, которые завершат интернатуру и будут работать в сельской местности или прифронтовых районах, получат от государства разовую выплату в размере 200 000 грн. Также предусмотрены средства на обеспечение медиков в сельской местности служебным жильем.

Политик подчеркнула, что главной новацией станет новая программа профилактики – бесплатные комплексные скрининги здоровья для людей от 40 лет. В бюджете на эту программу заложено 10 млрд грн.

В партии "Слуга Народа" добавили, что на централизованные закупки лекарств и медизделий предусмотрено 15,2 млрд грн. Основное внимание уделяется обеспечению препаратами по критически важным направлениям – для лечения онкологии, сердечно-сосудистых заболеваний, проведения вакцинации и другого.

Кроме того, государство продолжает расширять доступ к инновационным медикаментам через механизм договоров управляемого доступа. Отдельно предусмотрена закупка стентов, что позволит пациентам с хроническими сердечно-сосудистыми заболеваниями проходить плановое стентирование коронарных артерий бесплатно.

В "Слуге Народа" отметили, что в бюджете также заложена субвенция местным бюджетам в размере 1,1 млрд грн. Эти средства направят на покрытие текущих расходов медучреждений, включая службы крови, а также на обеспечение детей с редкими заболеваниями специальными лечебными продуктами.

"Во время войны система здравоохранения должна быть устойчивой и современной. Именно поэтому государство инвестирует в лечение, реабилитацию и развитие медучреждений по всей стране. Наша задача – сделать медицинскую помощь доступной для всех. Бюджет-2026 демонстрирует, что государство последовательно и ответственно придерживается этого курса", – считает председатель партии "Слуга Народа" Елена Шуляк.

Ранее в партии "Слуга Народа" сообщали, что услуга национального роуминга будет работать и после завершения военного положения.

gnews gnews Подписывайся, чтобы узнать новости первым Подписаться
Украина финансирование война Слуга народа бюджет медицина врачи больницы Елена Шуляк поддержка модернизация
04 декабря 2025
Госбюджет-2026: для кого он и какую коалицию создал в Раде
Украинский казна на 2026 год не напоминает бюджет воюющей страны. Откуда взять деньги на все прихоти властей, до сих пор неизвестно
01 декабря 2025
Без Ермака: что будет с Зеленским и Украиной после отставки года
Президент оказался на развилке, а у оппозиции – как формальной, так и фактической – есть шанс успешно продолжить давление на Банковую
21 ноября 2025
Новый мирный план Трампа: почему он не нужен ни Украине, ни даже России
Американская сторона создала план, который нежизнеспособен с самого начала, потому что не устраивает обе стороны конфликта
11 ноября 2025
Миндичгейт: как он скажется на войне и станет ли началом конца для Зеленского
Украину Миндичгейт не уничтожит, западную помощь, скорее всего, не остановит, а вот для Владимира Зеленского вполне может стать красным светом
Во время боевой задачи на востоке погиб опытный украинский пилот
08 декабря 2025, 17:22
В Запорожье военный ТЦК подозревается в убийстве
08 декабря 2025, 17:15
В Полтаве разоблачили организаторов интернет-схемы по продаже подделок элитной парфюмерии: какое наказание
08 декабря 2025, 16:59
На Киевщине загорелся жилой дом: в огне погиб мужчина
08 декабря 2025, 16:55
В сети показали, как эксминистр иностранных дел Кулеба вместе с женой развлекается на концерте
08 декабря 2025, 16:52
В Константиновке враг ударил по семье с детьми: они ехали за водой
08 декабря 2025, 16:50
Началась встреча Зеленского со Стармером, Мерцем и Макроном по мирному плану
08 декабря 2025, 16:39
В Харькове с мужчины требовали 2 тысячи долларов за снятие с розыска ТЦК
08 декабря 2025, 16:30
Назначение нового руководителя Офиса президента начинает затягиваться
08 декабря 2025, 16:25
В Сумской области пограничники уничтожили более 40 российских БпЛА
08 декабря 2025, 16:15
07 августа 2025
Бойцы "Феникса" ликвидировали пехоту и бронетехнику врага в Донецкой области
06 августа 2025
Пограничники на юге мастерски уничтожили FPV-дроном российскую пушку Д-30
05 августа 2025
Украинские бойцы уничтожили российский "Град" на Донетчине
Все видео »
Госбюджет-2026: для кого он и какую коалицию создал в Раде
Без Ермака: что будет с Зеленским и Украиной после отставки года
Все публикации »
Вадим Денисенко
Владимир Фесенко
Сергей Фурса
Все блоги »