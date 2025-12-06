У Трампа сделали новое заявление о мире в Украине

иллюстративное фото: из открытых источников

Украина и РФ сейчас «ближе, чем когда-либо» к заключению мирного соглашения по прекращению войны

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на заявление посла США при НАТО Мэтью Витакера во время форума в Дохе в Катаре.

"Знаете, мы близки к миру. Мы ближе, чем когда-либо", – сказал он в ответ на вопрос, когда уже будет подписано мирное соглашение между Украиной и РФ.

Витакер отметил, что президент США Дональд Трамп считает, что сейчас есть "сложная ситуация".

Дипломат также заявил, что обе стороны буквально "крутят носом" и отказываются от компромисса.

Ранее Трамп заявил, что США приостановили финансовую поддержку Украины. По его мнению, остановка бесплатной военной помощи США вынуждает Киев искать новые источники финансирования и поставки вооружений.