Взрыв газа в квартире в Одесской области: пострадали мужчина и женщина

Фото: ГСЧС Одесщины

В воскресенье, 7 декабря, в городе Килия Одесской области в одной из квартир произошел взрыв газа, в результате которого пострадали мужчина и женщина

Об этом сообщила пресс-служба ГСЧС, передает RegioNews.

Отмечается, что после взрыва возник пожар, а также частичное разрушение межкомнатных перегородок и граничащей с соседней квартирой стены.

На место происшествия оперативно прибыли спасатели, ликвидировавшие возгорание. Пострадавшие были переданы медикам для оказания необходимой помощи.

Предварительной причиной взрыва называют нарушение правил пожарной безопасности при эксплуатации газового оборудования.

Местные службы в очередной раз отмечают необходимость строго соблюдать правила безопасности при пользовании газом и призывают жителей быть внимательными, чтобы избежать подобных инцидентов в будущем.

Напомним, в Кривом Роге в частном доме взорвался газовый баллон. В результате инцидента 53-летняя женщина получила ожоги почти всего тела, а 54-летний мужчина – ожог лица.