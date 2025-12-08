"Ему ногу ампутировали": блогер рассказал о критическом состоянии певца Степана Гиги

Фото из открытых источников

Недавно стало известно, что Степан Гига был госпитализирован. Его ближайшие концерты были упразднены

Об этом блогер рассказал в своем Telegram-канале, передает RegioNews.

Известный блогер Богдан Беспалов написал в блоге, что скоро украинский шоу-бизнес ждут плохие новости. При этом он не стал поначалу ничего уточнять.

Когда в комментариях начали вспоминать о певце Степане Гиге, блогер рассказал, что артисту ампутировали ноги. По словам Беспалова, певец сейчас в очень тяжелом состоянии. Представители артиста пока эту информацию не комментировали.

Напомним, ранее сообщалось, что певец Степан Гига перенес срочную операцию. Поэтому его команда отменила все запланированные концерты. Отмечалось, что состояние артиста тяжелое. Концертный директор Петр Добромильский рассказал, что сейчас певец находится во львовской больнице под круглосуточным наблюдением врачей.