Виктор Шлинчак Председатель правления Института мировой политики info@regionews.ua
08 декабря 2025, 11:42

Разочарование Трампа – это всегда о нем самом

08 декабря 2025, 11:42
Трамп снова "разочарован" Зеленским, потому что тот даже не прочел текст "мирного соглашения". Честно говоря, это почти часть ритуала. Раньше он даже называл диктатором Зеленского. Когда-то Трамп также был "очень разочарован" Путиным (не один раз, кстати). А потом все возвращалось на новый круг – будет очередное заявление, очередной эмоциональный жест, новый виток давления
Фото: Instagram/Donald J. Trump
У Трампа есть своя традиция – эмоционально обозначать ситуацию не потому, что она действительно изменилась, а потому что ему нужно подчеркнуть себя. Его "разочарование" – это не о содержании процесса, не о поиске решений, не о стратегии. Это способ сказать: "я центр внимания, а значит именно я определяю рамку игры".

Что это значит для Украины?

Первое. Давление будет продолжаться и даже усиливаться. Потому что Трамп работает именно так – через эмоциональные маркеры, через публичные сигналы, через выставление себя "суперменом", которому даже Нобелевской премии маловато. Поэтому очередное заявление вряд ли следует воспринимать как приговор или знак, что "все пропало".

Второе. Не нужно впадать в депрессию от каждого его "разочарования". Слишком многие трактуют эмоциональные слова Трампа как политическое землетрясение. Но это уже было – сегодня он может хлопнуть дверью, а завтра – открывать ее с улыбкой. Так было и с Зеленским, так было и с Путиным. Хотя нужно признать – мы действительно сейчас в самом чувствительном эпизоде противостояния с Россией.

Но пока мы живы, мы еще можем менять ход событий и влиять на них. Сейчас мы находимся в среде, где придется действовать. Как говорил мой знакомый, надо играть с обстоятельствами. Украина не впервые проходит через подобные "эмоциональные штормовые предупреждения". Здесь главное, чтобы не согласиться стать едой за столом, где "большие страны" считают, что могут позволить себе заказывать по меню кого угодно. Именно это предполагает так называемый скорый мир.

Дональд Трамп Украина война переговоры завершение войны
 
