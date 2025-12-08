В Дании задержали криминального авторитета из Житомирщины: его экстрадировали в Украину

Фото: Национальная полиция

Полицейские Житомирщины совместно с коллегами из Интерпола задержали 36-летнего жителя области, который несколько лет скрывался за границей и находился в международном розыске

Об этом сообщила пресс-служба Нацполиции, передает RegioNews.

О его местонахождении проинформировали правоохранительные органы Дании, после чего мужчину экстрадировали в Украину.

В полиции отмечают, что фигурант был хорошо известен в криминальных кругах и неоднократно осужден за разные преступления. По данным следствия, он является соорганизатором преступной группы, занимавшейся незаконным игорным бизнесом. Подпольное заведение правоохранители ликвидировали еще в августе 2022 года.

Кроме того, установлено, что задержанный имел устойчивые уголовные связи и оказывал влияние на местную криминальную среду. Он контролировал деятельность групп, причастных к преступлениям в регионе, а также распределение средств на поддержку осужденных в исправительных учреждениях. По данным следствия, мужчина также устранял конкурентов в нелегальном игорном бизнесе.

По прибытии в Украину следователи сообщили ему о подозрении.

Суд избрал меру пресечения в виде содержания под стражей с возможностью внесения залога в размере 908 400 гривен.

Досудебное расследование продолжается.

