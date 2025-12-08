08:23  08 декабря
В Киевской области мать подожгла родного сына: суд объявил приговор
08:14  08 декабря
В Винницкой области столкнулись два автомобиля: один из водителей погиб
07:44  08 декабря
Взрыв газа в квартире в Одесской области: пострадали мужчина и женщина
08 декабря 2025, 11:11

На Прикарпатье во время конфликта 36-летний мужчина смертельно избил односельчанина

08 декабря 2025, 11:11
Фото: Национальная полиция
Правоохранители Коломыйщины сообщили о подозрении 36-летнему мужчине, избившему своего односельчанина. Конфликт между двумя мужчинами закончился тяжелыми телесными повреждениями потерпевшего, от которых он скончался в больнице

Об этом сообщила полиция Ивано-Франковской области, передает RegioNews.

Отмечается, что потерпевший и нападающий распивали спиртные напитки в доме фигуранта. Во время внезапного конфликта младший мужчина несколько раз ударил односельчанина по голове. Пострадавший смог выйти из дома, но по дороге домой потерял сознание. Его заметил местный житель и вызвал "скорую".

Несмотря на оказанную медицинскую помощь, мужчина скончался в больнице.

Нападавшего задержали по месту жительства. Он раньше не был судим.

Следователи сообщили ему о подозрении. Суд избрал мужчине меру пресечения – содержание под стражей.

Напомним, в Ровенской области осудили мужчину, который жестоко избил односельчанина. Все началось со ссоры из-за обвинений в краже. Инцидент произошел в апреле этого года в селе Почапка. 62-летний пострадавший госпитализирован с ранением брюшной полости.

Ивано-Франковская область конфликт алкоголь Избиение односельчане полиция подозрение
04 декабря 2025
