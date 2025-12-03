Фото: ОП

Запланированную в Брюсселе встречу президента Владимира Зеленского со спецпосланником США Стивом Виткоффом и Джаредом Кушнером отменили

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на журналиста Euronews Алекса Рафоглу.

"По данным источников, встреча в Брюсселе отменена. Зеленский возвращается домой. Кремль утверждает, что Виткофф и Кушнер "обещали" отправиться непосредственно в Вашингтон после переговоров с Путиным", – написал Рафоглу.

Напомним, 2 декабря в Кремле Путин провел встречу со спецпредставителем США Стивом Виткоффом и зятем Дональда Трампа Джаредом Кушнером.