Умєров отримав від США дані про переговори з Росією і передасть їх Зеленському

Секретар РНБО Рустем Умєров повідомив, що має від Сполучених Штатів інформацію про їхню зустріч із російською стороною в Москві

Про це секретар РНБО написав на своїй сторінці в Facebook, передає RegioNews.

За його словами, він планує передати всі результати діалогу та документи президенту Володимиру Зеленському

"Кілька днів працювали разом з Андрієм Гнатовим у Сполучених Штатах з представниками президента Трампа. Вдячний за конструктивну роботу.

Першочерговим завданням української команди було отримати від американської сторони повну інформацію щодо їхньої розмови у Москві та всі драфти актуальних пропозицій, щоб обговорити їх детально з президентом України", – наголосив Умєров.

Він додав, що 8 грудня представить очільнику України повну інформацію про всі аспекти діалогу з американською стороною та документи, що стосуються переговорів.

Нагадаємо, президент США Дональд Трамп заявив, що Росія нібито погодилася на мирний план, тоді як президент України Володимир Зеленський його ще не прочитав.

Як відомо, 2 грудня у Кремлі відбулися переговори Путіна зі спецпредставником президента США Стівом Віткоффом та зятем Трампа Джаредом Кушнером. Вони обговорювали американський мирний план щодо України.

Як зазначили в Кремлі переговори пройшли конструктивно, однак Москва поки що не погодила всі пункти "мирного плану". Частина положень викликала критику з боку російської сторони, інші – були підтримані.

Згодом стало відомо, що заплановану в Брюсселі зустріч президента Володимира Зеленського з Віткоффом та Кушнером скасували.

