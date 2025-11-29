Мирный план Трампа: Умеров и Кислица отправились в США – СМИ

Иллюстративное фото: из открытых источников

Украинская делегация отправилась в США для дальнейшего обсуждения мирного плана с представителями президента США Дональда Трампа

Об этом сообщило агентство Bloomberg, сообщило со ссылкой на свои источники, передает RegioNews.

В состав делегации входят секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Рустем Умеров и первый заместитель министра иностранных дел Сергей Кислица.

Ожидается, что они встретятся со специальным посланником Стивом Виткоффом и зятем Трампа Джаредом Кушнером во Флориде.

Как известно, на переговоры должен был отправиться Андрей Ермак. Однако в пятницу, 28 ноября, он подал в отставку с поста руководителя Офиса Президента Украины.

Освобождение Ермака: что известно

Увольнение Ермака стало одним из громких событий 28 ноября. Утром НАБУ по САП провели обыски в правительственном квартале и квартире руководителя Офиса Президента. Сам Андрей Ермак подтвердил визит антикоррупционных органов и отметил готовность к полному сотрудничеству.

Журналист издания Financial Times Кристофер Миллер со ссылкой на свои источники предположил, что эти следственные действия могут быть связаны со спецоперацией "Мидас" – крупным расследованием по коррупции в энергетическом секторе.

В то же время, источники ZN.UA сообщали, что вероятное подозрение касается интереса Ермака к одному из домов в кооперативе "Династия". При этом, по информации "Интерфакс-Украина", после обысков никаких официальных подозрений ему не было вручено.

В тот же вечер президент Владимир Зеленский заявил, что Андрей Ермак уходит с должности. При этом глава государства его поблагодарил.

По данным СМИ, антикоррупционные органы все же готовят и в ближайшее время сообщат о подозрении эксглаве ОП.

Напомним, 23 ноября в Женеве состоялись переговоры между Украиной и США по мирному плану. После завершения встречи Белый дом и Офис президента Украины обнародовали совместное заявление , в котором сообщили о подготовке обновленного и доработанного рамочного документа, направленного на установление мира.

Президент США Дональд Трамп подтвердил, что в отношении нескольких пунктов мирного плана возникли разногласия. Для их урегулирования его специальный представитель Стив Виткофф намерен провести переговоры с президентом РФ Владимиром Путиным в Москве, а министр армии США Дэн Дрисколл встретится с представителями Украины.

