Мирный план: Украина и США обнародовали совместное заявление после переговоров в Женеве

Иллюстративное фото: из открытых источников

Украина и Соединенные Штаты заявили об ощутимом прогрессе в переговорах по мирному соглашению. Обе делегации после встречи в Женеве назвали консультации конструктивными и продуктивными

Об этом сообщил Офис Президента, передает RegioNews.

По результатам встречи Киев и Вашингтон подготовили обновленный и доработанный рамочный документ, определяющий дальнейшие шаги в мирном процессе.

В совместном заявлении подчеркивается: "любое будущее соглашение должно полностью уважать суверенитет Украины и обеспечивать справедливый и устойчивый мир".

Украинская сторона выразила благодарность Соединенным Штатам и лично президенту Дональду Трампу за его "неутомимые усилия" в продвижении мирного урегулирования и сохранении человеческих жизней.

Киев и Вашингтон договорились в ближайшие дни продолжить интенсивную работу по согласованию предложений, а также поддерживать тесный контакт с европейскими партнерами. Окончательные решения по рамочному документу будут приниматься президентами двух государств.

Напомним, секретарь СНБО Рустем Умеров заявил, что документ США по мирному плану уже учитывает большинство ключевых приоритетов Украины и находится на финальном согласовании.

Как известно, Великобритания, Германия и Франция подготовили контрпредложения к "мирному плану" США из 28 пунктов, которые предусматривают ограничение численности ВСУ до 800 тысяч человек и начало переговоров от линии столкновения. СМИ опубликовали полный текст.

В четверг, 20 ноября, США представили мирный план для Украины, содержащей 28 пунктов. Документ предусматривает значительные уступки Киеву. На следующий день президент Зеленский обратился к украинцам и заявил, что сейчас для Украины один из самых трудных моментов истории, поскольку она стоит перед трудным выбором.

Читайте также: Новый мирный план Трампа: почему он не нужен ни Украине, ни даже России