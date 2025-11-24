14:45  23 ноября
Папа укачивает гроб с телом своего ребенка: в Тернополе прощаются с погибшей женщиной и ее детьми
11:49  23 ноября
Прорыв в лечении диабета 1-го типа впервые за 100 лет: новая терапия помогает организму вырабатывать собственный инсулин
09:00  23 ноября
Масштабная ночная атака на Днепропетровщину: 16 раненых, среди них 11-летний ребенок
24 ноября 2025, 07:27

Мирный план: Украина и США обнародовали совместное заявление после переговоров в Женеве

24 ноября 2025, 07:27
Читайте також українською мовою
Иллюстративное фото: из открытых источников
Читайте також
українською мовою

Украина и Соединенные Штаты заявили об ощутимом прогрессе в переговорах по мирному соглашению. Обе делегации после встречи в Женеве назвали консультации конструктивными и продуктивными

Об этом сообщил Офис Президента, передает RegioNews.

По результатам встречи Киев и Вашингтон подготовили обновленный и доработанный рамочный документ, определяющий дальнейшие шаги в мирном процессе.

В совместном заявлении подчеркивается: "любое будущее соглашение должно полностью уважать суверенитет Украины и обеспечивать справедливый и устойчивый мир".

Украинская сторона выразила благодарность Соединенным Штатам и лично президенту Дональду Трампу за его "неутомимые усилия" в продвижении мирного урегулирования и сохранении человеческих жизней.

Киев и Вашингтон договорились в ближайшие дни продолжить интенсивную работу по согласованию предложений, а также поддерживать тесный контакт с европейскими партнерами. Окончательные решения по рамочному документу будут приниматься президентами двух государств.

Напомним, секретарь СНБО Рустем Умеров заявил, что документ США по мирному плану уже учитывает большинство ключевых приоритетов Украины и находится на финальном согласовании.

Как известно, Великобритания, Германия и Франция подготовили контрпредложения к "мирному плану" США из 28 пунктов, которые предусматривают ограничение численности ВСУ до 800 тысяч человек и начало переговоров от линии столкновения. СМИ опубликовали полный текст.

В четверг, 20 ноября, США представили мирный план для Украины, содержащей 28 пунктов. Документ предусматривает значительные уступки Киеву. На следующий день президент Зеленский обратился к украинцам и заявил, что сейчас для Украины один из самых трудных моментов истории, поскольку она стоит перед трудным выбором.

Читайте также: Новый мирный план Трампа: почему он не нужен ни Украине, ни даже России

21 ноября 2025
Новый мирный план Трампа: почему он не нужен ни Украине, ни даже России
Американская сторона создала план, который нежизнеспособен с самого начала, потому что не устраивает обе стороны конфликта
11 ноября 2025
Миндичгейт: как он скажется на войне и станет ли началом конца для Зеленского
Украину Миндичгейт не уничтожит, западную помощь, скорее всего, не остановит, а вот для Владимира Зеленского вполне может стать красным светом
31 октября 2025
Кейс Кудрицкого: в чем обвиняют экс-главу "Укрэнерго" и чем закончится это дело
Дело Владимира Кудрицкого вполне может не дойти до суда, а развалиться где-то посередине процесса
27 октября 2025
Самостоятельно восстанавливают электроснабжение и строят молодежный центр: как живут в прифронтовых громадах Херсонщины и Николаевщины
У многих украинцев вызывает тревогу сложная ситуация с электроснабжением и газом в преддверии зимы. В связи с этим предлагаем ознакомиться с опытом восстановления жителей из прифронтовых регионов. Нер...
