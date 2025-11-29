Ілюстративне фото: з відкритих джерел

Українська делегація вирушила до США для подальшого обговорення мирного плану з представниками президента Сполучених Штатів Дональда Трампа

Про це повідомило агентство Bloomberg повідомило з посиланням на свої джерела, передає RegioNews.

До складу делегації входять секретар Ради національної безпеки та оборони України Рустем Умєров і перший заступник міністра закордонних справ Сергій Кислиця.

Очікується, що вони зустрінуться зі спеціальним посланцем Стівом Віткоффом та зятем Трампа Джаредом Кушнером у Флориді.

Як відомо, на переговори мав вирушити Андрій Єрмак. Проте у п’ятницю, 28 листопада, він подав у відставку з посади керівника Офісу Президента України.

Звільнення Єрмака: що відомо

Звільнення Єрмака стало однією з гучних подій 28 листопада. Вранці НАБУ із САП провели обшуки в урядовому кварталі та помешканні керівника Офісу Президента. Сам Андрій Єрмак підтвердив візит антикорупційних органів і наголосив на готовності до повного співробітництва.

Журналіст видання Financial Times Крістофер Міллер з посиланням на свої джерела припустив, що ці слідчі дії можуть бути пов'язані зі спецоперацією "Мідас" – великим розслідуванням щодо корупції в енергетичному секторі.

Водночас джерела ZN.UA повідомляли, що ймовірна підозра стосується інтересу Єрмака до одного з будинків у кооперативі "Династія". При цьому, за інформацією "Інтерфакс-Україна", після обшуків жодних офіційних підозр йому не було вручено.

Того ж вечора президент Володимир Зеленський заявив, що Андрій Єрмак йде з посади. При цьому голова держави йому подякував.

За даними ЗМІ, Антикорупційні органи все ж готують та найближчим часом повідомлять про підозру ексглаві ОП.

Нагадаємо, 23 листопада в Женеві відбулися переговори між Україною та США щодо мирного плану. Після завершення зустрічі Білий дім та Офіс президента України оприлюднили спільну заяву, у якій повідомили про підготовку оновленого та доопрацьованого рамкового документа, спрямованого на встановлення миру.

Президент США Дональд Трамп підтвердив, що стосовно кількох пунктів мирного плану виникли розбіжності. Для їхнього врегулювання його спеціальний представник Стів Віткофф має намір провести переговори з президентом РФ Володимиром Путіним у Москві, а міністр армії США Ден Дрісколл зустрінеться з представниками України.

