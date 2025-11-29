Колишній голова ОП Єрмак після відставки заявив, що йде на фронт
Колишній керівник Офісу Президента Андрій Єрмак через кілька годин після звільнення заявив, що вирушає на фронт
Про це він сказав у коментарі для видання New York Post, передає RegioNews.
"Я їду на фронт і готовий до будь-яких наслідків. Я чесна й порядна людина", – написав він.
Але водночас не уточнив, коли і як планує вирушити на війну.
Єрмак також перепросив, якщо більше не відповідатиме на дзвінки, а також поскаржився на те, що його "нудить від того бруду, який на мене ллють, і ще більше – від того, що мене не підтримують ті, хто знає правду".
"Я служив Україні і був у Києві 24 лютого 2024 року. Можливо, ще побачимося. Слава Україні", – додав він.
Звільнення Єрмака: що відомо
Звільнення Єрмака стало однією з гучних подій 28 листопада. Вранці НАБУ із САП провели обшуки в урядовому кварталі та помешканні керівника Офісу Президента. Сам Андрій Єрмак підтвердив візит антикорупційних органів і наголосив на готовності до повного співробітництва.
Журналіст видання Financial Times Крістофер Міллер з посиланням на свої джерела припустив, що ці слідчі дії можуть бути пов'язані зі спецоперацією "Мідас" – великим розслідуванням щодо корупції в енергетичному секторі.
Водночас джерела ZN.UA повідомляли, що ймовірна підозра стосується інтересу Єрмака до одного з будинків у кооперативі "Династія". При цьому, за інформацією "Інтерфакс-Україна", після обшуків жодних офіційних підозр йому не було вручено.
Того ж вечора президент Володимир Зеленський заявив, що Андрій Єрмак йде з посади. При цьому голова держави йому подякував.
За даними ЗМІ, Антикорупційні органи все ж готують та найближчим часом повідомлять про підозру ексглаві ОП.
