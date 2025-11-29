11:03  29 листопада
29 листопада 2025, 08:44

Колишній голова ОП Єрмак після відставки заявив, що йде на фронт

29 листопада 2025, 08:44
Фото: Офіс Президента
Колишній керівник Офісу Президента Андрій Єрмак через кілька годин після звільнення заявив, що вирушає на фронт

Про це він сказав у коментарі для видання New York Post, передає RegioNews.

"Я їду на фронт і готовий до будь-яких наслідків. Я чесна й порядна людина", – написав він.

Але водночас не уточнив, коли і як планує вирушити на війну.

Єрмак також перепросив, якщо більше не відповідатиме на дзвінки, а також поскаржився на те, що його "нудить від того бруду, який на мене ллють, і ще більше – від того, що мене не підтримують ті, хто знає правду".

"Я служив Україні і був у Києві 24 лютого 2024 року. Можливо, ще побачимося. Слава Україні", – додав він.

Звільнення Єрмака: що відомо

Звільнення Єрмака стало однією з гучних подій 28 листопада. Вранці НАБУ із САП провели обшуки в урядовому кварталі та помешканні керівника Офісу Президента. Сам Андрій Єрмак підтвердив візит антикорупційних органів і наголосив на готовності до повного співробітництва.

Журналіст видання Financial Times Крістофер Міллер з посиланням на свої джерела припустив, що ці слідчі дії можуть бути пов'язані зі спецоперацією "Мідас" – великим розслідуванням щодо корупції в енергетичному секторі.

Водночас джерела ZN.UA повідомляли, що ймовірна підозра стосується інтересу Єрмака до одного з будинків у кооперативі "Династія". При цьому, за інформацією "Інтерфакс-Україна", після обшуків жодних офіційних підозр йому не було вручено.

Того ж вечора президент Володимир Зеленський заявив, що Андрій Єрмак йде з посади. При цьому голова держави йому подякував.

За даними ЗМІ, Антикорупційні органи все ж готують та найближчим часом повідомлять про підозру ексглаві ОП.

Читайте також: Міндічгейт: як він позначиться на війні та чи стане початком кінця для Зеленського

