28 ноября 2025, 07:22

Никаких уступок: Ермак озвучил позицию Зеленского по украинским землям

28 ноября 2025, 07:22
Фото: Офис Президента
Президент Украины Владимир Зеленский не подпишет ни одного документа, предусматривающего отказ от украинских территорий, пока будет находиться на должности

Об этом заявил руководитель Офиса Президента Андрей Ермак в интервью Саймону Шустеру для "The Atlantic", которое цитирует "Интерфакс-Украина", передает RegioNews.

"Пока Зеленский – президент, никто не должен рассчитывать на то, что мы откажемся от территории. Он не подпишет документ об отказе от территории. Конституция это запрещает. Никто не может этого сделать, если не хочет идти против украинской Конституции и украинского народа", – сказал глава ОП.

Ермак подчеркнул, что сегодня ни один здравомыслящий человек не согласился бы подписывать документ, предусматривающий потерю территорий Украины.

По его словам, на следующем этапе возможных переговоров о прекращении войны президент Зеленский планирует четко определить "красную линию" в ключевом вопросе - требовании России относительно украинской суверенной территории.

"О вопросе земли Украина готова обсуждать только то, где должна быть проведена линия, чтобы разграничить то, что контролируют враждующие стороны. Все, о чем мы можем реально говорить сейчас, – это определить линию столкновения. И это то, что нам нужно сделать", – подчеркнул Ермак.

Он также подчеркнул, что Украина не рассматривает никаких сценариев, предполагающих уступки в вопросе территориальной целостности.

Напомним, что Владимир Зеленский заявил, что на следующей неделе украинская делегация проведет важные дипломатические переговоры. позиций.

Как известно, 20 ноября США представили мирный план для Украины, содержащей 28 пунктов. Документ предусматривает значительные уступки Киеву. На следующий день президент Зеленский обратился к украинцам и заявил, что сейчас для Украины один из самых трудных моментов истории, поскольку она стоит перед трудным выбором.

Представители Соединенных Штатов и Украины после обсуждения американского мирного предложения в Женеве подготовили доработанный рамочный документ. Financial Times, ссылаясь на собственные источники, писало, что новый мирный план был сокращен с 28 пунктов до 19.

В свою очередь, советник главы Офиса Президента Украины Александр Бевз писал, что из так называемого "мирного плана Трампа" изъяли несколько пунктов.

По данным СМИ, представителям РФ не понравился мирный план по Украине, который был изменен по итогам переговоров украинской и американской сторон в Женеве.

Читайте также: Новый мирный план Трампа: почему он не нужен ни Украине, ни даже России

