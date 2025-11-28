09:39  28 листопада
У Полтаві в річці виявили тіло зниклого 17-річного юнака
08:13  28 листопада
Втеча до Молдови на матраці: прикордонники врятували чоловіка з Дністра
07:06  28 листопада
Пожежа у Франківську: вогнеборці врятували семеро мешканців, серед них двоє дітей
UA | RU
UA | RU
28 листопада 2025, 07:22

Жодних поступок: Єрмак озвучив позицію Зеленського щодо українських земель

28 листопада 2025, 07:22
Читайте также на русском языке
Фото: Офіс Президента
Читайте также
на русском языке

Президент України Володимир Зеленський не підпише жодного документа, що передбачатиме відмову від українських територій, доки перебуватиме на посаді

Про це заявив керівник Офісу Президента Андрій Єрмак в інтерв'ю Саймону Шустеру для "The Atlantic", яке цитує "Інтерфакс-Україна", передає RegioNews.

"Поки Зеленський – президент, ніхто не повинен розраховувати на те, що ми відмовимося від території. Він не підпише документ про відмову від території. Конституція це забороняє. Ніхто не може цього зробити, якщо не хоче йти проти української Конституції та українського народу", – сказав очільник ОП.

Єрмак наголосив, що сьогодні жодна розсудлива людина не погодилася б підписувати документ, який передбачає втрату територій України.

За його словами, на наступному етапі можливих переговорів про припинення війни президент Зеленський планує чітко окреслити "червону лінію" в ключовому питанні – вимозі Росії щодо української суверенної території.

"Щодо питання землі, Україна готова обговорювати лише те, де має бути проведена лінія, щоб розмежувати те, що контролюють ворогуючі сторони. Все, про що ми можемо реально говорити зараз, – це визначити лінію зіткнення. І це те, що нам потрібно зробити", – наголосив Єрмак.

Він також підкреслив, що Україна не розглядає жодних сценаріїв, які передбачають поступки у питанні територіальної цілісності.

Нагадаємо, Володимир Зеленський заявив, що наступного тижня українська делегація проведе важливі дипломатичні переговори.

Як відомо, 20 листопада, США представили мирний план для України, що містить 28 пунктів. Документ передбачає значні поступки з боку Києва. Наступного дня президент Зеленський звернувся до українців і заявив, що зараз для України один із найважчих моментів історії, оскільки вона стоїть перед важким вибором.

Представники Сполучених Штатів та України після обговорень американської мирної пропозиції в Женеві підготували доопрацьований рамковий документ. Financial Times, посилаючись на власні джерела, писало, що новий мирний план скоротили із 28 пунктів до 19.

У свою чергу радник глави Офісу Президента України Олександр Бевз писав, що із так званого "мирного плану Трампа" вилучили декілька пунктів

За даними ЗМІ, представникам РФ не сподобався мирний план щодо України, який був змінений за підсумками переговорів української та американської сторін у Женеві.

Читайте також: Новий мирний план Трампа: чому він не потрібен ні Україні, ні навіть Росії

gnews gnews Підписуйся, щоб дізнаватись новини першим Підписатись
Володимир Зеленський Андрій Єрмак мирний план Трампа територія перемовини війна Росія США
"Росія напала на понад 19 країн, жодна не відповідала агресією", – голова дипломатії ЄС Кая Каллас
27 листопада 2025, 21:13
"Наступного тижня Україна проведе важливі переговори з США та ЄС", – Зеленський
27 листопада 2025, 20:49
Всі новини »
21 листопада 2025
Новий мирний план Трампа: чому він не потрібен ні Україні, ні навіть Росії
Американська сторона створила план, який є нежиттєздатним із самого початку, бо не влаштовує обидві сторони конфлікту
11 листопада 2025
Міндічгейт: як він позначиться на війні та чи стане початком кінця для Зеленського
Україну Міндічгейт не знищить, західну допомогу, скоріш за все, не зупинить, а от для Володимира Зеленського цілком може стати червоним світлом
31 жовтня 2025
Кейс Кудрицького: в чому звинувачують ексочільника "Укренерго" і чим закінчиться ця справа
Справа Володимира Кудрицького цілком може не дійти до суду, а розвалитися десь посередині процесу
27 жовтня 2025
Самостійно відновлюють електропостачання та будують молодіжний центр: як живуть у прифронтових громадах Херсонщини та Миколаївщини
У багатьох українців викликає тривогу складна ситуація з електропостачанням та газом напередодні зими. У зв'язку з цим пропонуємо ознайомитися з досвідом відновлення жителів з прифронтових регіонів. Н...
Національний роумінг працюватиме й після війни – нардеп Олена Шуляк
28 листопада 2025, 12:26
"Чорна п'ятниця" для Єрмака
28 листопада 2025, 12:15
"Боріваж" не має відношення до Коломойського – почесний гендиректор терміналу
28 листопада 2025, 12:10
Видалення з баз даних інформації про ухилянтів: на Дніпропетровщині судитимуть організаторів афери
28 листопада 2025, 12:02
Росіяни продовжують рухатися в Запорізькій області: що відомо
28 листопада 2025, 11:55
У Києві на Троєщині чоловік, погрожуючи розправою, пограбував таксиста
28 листопада 2025, 11:51
Директор НАБУ: Міндіча оголосять у міжнародний розшук
28 листопада 2025, 11:46
На Вінниччині викрили мережу з реалізації рідин для електронних сигарет
28 листопада 2025, 11:37
В Одесі затримали чоловіка, який кілька років ґвалтував племінницю та фільмував це на відео
28 листопада 2025, 11:21
Росія під виглядом відпочинку хоче вивезти 400 дітей із Запорізької області
28 листопада 2025, 11:20
07 серпня 2025
Бійці "Фенікса" ліквідували піхоту й бронетехніку ворога на Донеччині
06 серпня 2025
Прикордонники на півдні майстерно знищили FPV-дроном російську гармату Д-30
05 серпня 2025
Українські бійці висадили у повітря російський "Град" на Донеччині
Всі відео »
Новий мирний план Трампа: чому він не потрібен ні Україні, ні навіть Росії
Міндічгейт: як він позначиться на війні та чи стане початком кінця для Зеленського
Всі публікації »
Віктор Шлінчак
Вадим Денисенко
Марія Берлінська
Всі блоги »