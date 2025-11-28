Жодних поступок: Єрмак озвучив позицію Зеленського щодо українських земель

Фото: Офіс Президента

Президент України Володимир Зеленський не підпише жодного документа, що передбачатиме відмову від українських територій, доки перебуватиме на посаді

Про це заявив керівник Офісу Президента Андрій Єрмак в інтерв'ю Саймону Шустеру для "The Atlantic", яке цитує "Інтерфакс-Україна", передає RegioNews.

"Поки Зеленський – президент, ніхто не повинен розраховувати на те, що ми відмовимося від території. Він не підпише документ про відмову від території. Конституція це забороняє. Ніхто не може цього зробити, якщо не хоче йти проти української Конституції та українського народу", – сказав очільник ОП.

Єрмак наголосив, що сьогодні жодна розсудлива людина не погодилася б підписувати документ, який передбачає втрату територій України.

За його словами, на наступному етапі можливих переговорів про припинення війни президент Зеленський планує чітко окреслити "червону лінію" в ключовому питанні – вимозі Росії щодо української суверенної території.

"Щодо питання землі, Україна готова обговорювати лише те, де має бути проведена лінія, щоб розмежувати те, що контролюють ворогуючі сторони. Все, про що ми можемо реально говорити зараз, – це визначити лінію зіткнення. І це те, що нам потрібно зробити", – наголосив Єрмак.

Він також підкреслив, що Україна не розглядає жодних сценаріїв, які передбачають поступки у питанні територіальної цілісності.

Нагадаємо, Володимир Зеленський заявив, що наступного тижня українська делегація проведе важливі дипломатичні переговори.

Як відомо, 20 листопада, США представили мирний план для України, що містить 28 пунктів. Документ передбачає значні поступки з боку Києва. Наступного дня президент Зеленський звернувся до українців і заявив, що зараз для України один із найважчих моментів історії, оскільки вона стоїть перед важким вибором.

Представники Сполучених Штатів та України після обговорень американської мирної пропозиції в Женеві підготували доопрацьований рамковий документ. Financial Times, посилаючись на власні джерела, писало, що новий мирний план скоротили із 28 пунктів до 19.

У свою чергу радник глави Офісу Президента України Олександр Бевз писав, що із так званого "мирного плану Трампа" вилучили декілька пунктів

За даними ЗМІ, представникам РФ не сподобався мирний план щодо України, який був змінений за підсумками переговорів української та американської сторін у Женеві.

Читайте також: Новий мирний план Трампа: чому він не потрібен ні Україні, ні навіть Росії