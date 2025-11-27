Фото: Anadolu Ajansı

Об этом рассказала глава дипломатии ЕС Кая Каллас, передает RegioNews.

Она обратила внимание на исторические агрессивные действия России, отметив, что в течение последнего столетия Москва осуществила вторжение в более чем 19 государств, некоторые из них подвергались нападениям по несколько раз. При этом ни одна из этих стран никогда не нападала на Россию.

По словам Каллас, эта историческая тенденция должна учитываться при формировании любых мирных соглашений, чтобы обеспечить эффективные механизмы для получения уступок от российской стороны. Она подчеркнула важность дипломатического подхода, который предусматривает гарантии безопасности и защиту интересов стран, пострадавших от агрессии.

Представитель ЕС также подчеркнула, что в переговорах следует опираться на факты прошлого, чтобы избежать повторения конфликтов и обеспечить стабильность в регионе. Это, по ее словам, станет основой для любых договоренностей, направленных на мир и безопасность.

Ранее сообщалось, Европейский Союз планирует выделить Украине новый транш оборонной помощи на сумму около 80 млн евро. Источники отмечают, что приоритетными направлениями финансирования станут дроны и системы противовоздушной обороны.