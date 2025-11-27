21:55  27 ноября
В Черновцах подожгли синагогу
19:44  27 ноября
Сырский рассказал о ситуации в Покровске
18:29  27 ноября
Завтра в Украине ожидаются дожди и понижение температуры воздуха
UA | RU
UA | RU
27 ноября 2025, 21:13

"Россия напала на более чем 19 стран, ни одна из них не ответила агрессией", – глава дипломатии ЕС Кая Каллас

27 ноября 2025, 21:13
Читайте також українською мовою
Фото: Anadolu Ajansı
Читайте також
українською мовою

Европейский Союз подчеркивает необходимость учитывать исторические действия России при формировании будущих мирных соглашений

Об этом рассказала глава дипломатии ЕС Кая Каллас, передает RegioNews.

Она обратила внимание на исторические агрессивные действия России, отметив, что в течение последнего столетия Москва осуществила вторжение в более чем 19 государств, некоторые из них подвергались нападениям по несколько раз. При этом ни одна из этих стран никогда не нападала на Россию.

По словам Каллас, эта историческая тенденция должна учитываться при формировании любых мирных соглашений, чтобы обеспечить эффективные механизмы для получения уступок от российской стороны. Она подчеркнула важность дипломатического подхода, который предусматривает гарантии безопасности и защиту интересов стран, пострадавших от агрессии.

Представитель ЕС также подчеркнула, что в переговорах следует опираться на факты прошлого, чтобы избежать повторения конфликтов и обеспечить стабильность в регионе. Это, по ее словам, станет основой для любых договоренностей, направленных на мир и безопасность.

Ранее сообщалось, Европейский Союз планирует выделить Украине новый транш оборонной помощи на сумму около 80 млн евро. Источники отмечают, что приоритетными направлениями финансирования станут дроны и системы противовоздушной обороны.

gnews gnews Подписывайся, чтобы узнать новости первым Подписаться
ЕС Россия история агрессия мирные переговоры безопасность дипломатия
ЕС готовит новый оборонный транш для Украины: 80 млн евро на дроны и ПВО
27 ноября 2025, 21:02
"На следующей неделе Украина проведет важные переговоры с США и ЕС", – Зеленский
27 ноября 2025, 20:49
С оккупированных территорий Украины удалось спасти еще троих детей в рамках инициативы Bring Kids Back UA
26 ноября 2025, 19:55
Все новости »
21 ноября 2025
Новый мирный план Трампа: почему он не нужен ни Украине, ни даже России
Американская сторона создала план, который нежизнеспособен с самого начала, потому что не устраивает обе стороны конфликта
11 ноября 2025
Миндичгейт: как он скажется на войне и станет ли началом конца для Зеленского
Украину Миндичгейт не уничтожит, западную помощь, скорее всего, не остановит, а вот для Владимира Зеленского вполне может стать красным светом
31 октября 2025
Кейс Кудрицкого: в чем обвиняют экс-главу "Укрэнерго" и чем закончится это дело
Дело Владимира Кудрицкого вполне может не дойти до суда, а развалиться где-то посередине процесса
27 октября 2025
Самостоятельно восстанавливают электроснабжение и строят молодежный центр: как живут в прифронтовых громадах Херсонщины и Николаевщины
У многих украинцев вызывает тревогу сложная ситуация с электроснабжением и газом в преддверии зимы. В связи с этим предлагаем ознакомиться с опытом восстановления жителей из прифронтовых регионов. Нер...
В Черновцах подожгли синагогу
27 ноября 2025, 21:55
Более половины военнослужащих недовольны питанием – исследование
27 ноября 2025, 21:44
Стало известно, сколько укрытий есть в Украине
27 ноября 2025, 21:31
Фронтмен группы ADAM все еще в коме: жена артиста обратилась к людям
27 ноября 2025, 21:30
ЕС готовит новый оборонный транш для Украины: 80 млн евро на дроны и ПВО
27 ноября 2025, 21:02
"На следующей неделе Украина проведет важные переговоры с США и ЕС", – Зеленский
27 ноября 2025, 20:49
Пожар в жилом комплексе Киева: на месте работают ГСЧС и "скорая"
27 ноября 2025, 20:40
"Этот вопрос времени и усилий": продюсер Оли Поляковой снова раскритиковал правила Нацотбора на Евровидение
27 ноября 2025, 20:30
Украинский десантник, притворившись своим, подозвал росийских военных и ликвидировал их
27 ноября 2025, 20:09
07 августа 2025
Бойцы "Феникса" ликвидировали пехоту и бронетехнику врага в Донецкой области
06 августа 2025
Пограничники на юге мастерски уничтожили FPV-дроном российскую пушку Д-30
05 августа 2025
Украинские бойцы уничтожили российский "Град" на Донетчине
Все видео »
Новый мирный план Трампа: почему он не нужен ни Украине, ни даже России
Миндичгейт: как он скажется на войне и станет ли началом конца для Зеленского
Все публикации »
Сергей Фурса
Валерий Чалый
Алексей Гончаренко
Все блоги »