Bloomberg: США радили Кремлю, як представити мирну угоду Трампу

Фото: з відкритих джерел

У середині жовтня спецпосланець президента США Стів Віткофф консультував помічника президента РФ Юрія Ушакова щодо того, як представити пропозиції Росії про "мирну угоду" Дональду Трампу

Про це повідомило агентство Bloomberg, яке отримало запис розмови, передає RegioNews.

Телефонна розмова між Віткоффом і Ушаковим відбулася 14 жовтня і тривала трохи більше п’яти хвилин. Він радив, щоб російський диктатор зателефонував Трампу перед його зустріччю із українським президентом Володимиром Зеленським.

Під час розмови Віткофф зазначив, що глибоко поважає Путіна і, що він сказав Трампу, що, на його думку, Росія завжди прагнула мирної угоди. Він також порадив, щоб Путін привітав Трампа з успіхом у досягненні мирної угоди щодо Гази та наголосив на повазі до президента США як "людини миру".

За два дні, 16 жовтня, відбулася телефонна розмова Трампа та Путіна, після якої президент США висловив бажання зустрітися з російським лідером у Будапешті.

Bloomberg також повідомляє, що Віткофф обговорював із Ушаковим потенційні умови "мирної угоди" між Росією та Україною, які пізніше знайшли відображення у плані з 28 пунктів, підготовленому за участі Кремля без відома Києва та європейських союзників.

Віткофф говорив про можливий обмін територіями, зокрема Донецьком, і пропонував підкреслити відкритість до обговорення пропозицій США для зрушення переговорів з мертвої точки.

"Я вам скажу, я знаю, що потрібно для укладення мирної угоди. Донецьк і, можливо, десь обміняємо території. Але я кажу, що замість таких розмов давайте говорити з більшою надією, бо я думаю, що ми дійдемо до угоди. Президент (Трамп. – ред.) надасть мені багато свободи і повноважень для досягнення угоди", – сказав Віткофф.

Згідно з іншим записом, з яким ознайомилося Bloomberg, 29 жовтня російський посланець Кирило Дмитрієв і Ушаков розмовляли телефоном російською мовою й обговорювали, наскільки рішуче Москві слід наполягати на своїх вимогах у будь-якій мирній пропозиції.

Поки два помічники Путіна розглядали різні варіанти, Ушаков наполягав, щоб у своїх пропозиціях Білому дому РФ запросила "максимум".

Він висловив занепокоєння тим, що США можуть неправильно витлумачити будь-які пропозиції і щось вилучити, а потім заявити про наявність угоди, що поставило б під загрозу завершення переговорів.

Дмитрієв зі свого боку запропонував неофіційно поділитися документом і висловив упевненість, що навіть якщо США не повністю приймуть російську версію, вони принаймні зроблять щось дуже близьке до неї.

Нагадаємо, у четвер, 20 листопада, США представили мирний план для України, що містить 28 пунктів. Документ передбачає значні поступки з боку Києва. Наступного дня президент Зеленський звернувся до українців і заявив, що зараз для України один із найважчих моментів історії, оскільки вона стоїть перед важким вибором.

Представники Сполучених Штатів та України після обговорень американської мирної пропозиції в Женеві підготували доопрацьований рамковий документ. Financial Times, посилаючись на власні джерела, писало, що новий мирний план скоротили із 28 пунктів до 19.

У свою чергу радник глави Офісу Президента України Олександр Бевз писав, що із так званого "мирного плану Трампа" вилучили декілька пунктів

Як відомо, за даними ЗМІ, представникам РФ не сподобався мирний план щодо України, який був змінений за підсумками переговорів української та американської сторін у Женеві.

