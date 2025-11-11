18:44  11 ноября
Умер известный украинский политик
17:59  11 ноября
Завтра в Украине будет холодно и дождливо
15:39  11 ноября
В Украине резко подорожали популярные продукты
UA | RU
UA | RU
11 ноября 2025, 18:54

Милованов уходит из наблюдательного совета "Энергоатома" из-за бездействия после дела НАБУ

11 ноября 2025, 18:54
Читайте також українською мовою
Читайте також
українською мовою

Президент Киевской школы экономики Тимофей Милованов, представляющий государство в наблюдательном совете НАЭК «Энергоатом», объявил о своей отставке

Об этом он сообщил вечером 11 ноября на своей странице в Facebook, передает RegioNews.

Причиной решения, по словам Милованова, стало бездействие наблюдательного совета после открытия НАБУ уголовного производства по коррупции в компании.

"Я считал и считаю, что заявления НАБУ, материалы журналистских расследований и общественное внимание – это достаточный повод для действий. Именно для этого и наблюдательный совет: чтобы действовать тогда, когда нужна ответственность и здравый смысл. Решение есть, но формальное. Все стало бюрократическим", – написал Милованов.

Он рассказал, что инициировал внеочередное заседание наблюдательного совета, чтобы добиться адекватной реакции на коррупционный скандал. Милованов предлагал принять два ключевых решения:

Временно отстранить должностных лиц, имена которых фигурируют в материалах расследования, чтобы гарантировать объективность процесса.

Создать независимый комитет по этике и комплаенсу, который должен провести полную проверку закупок, финансовых операций и системы контроля с привлечением международных экспертов и forensic-аудита.

Впрочем, по словам Милованова, большинство членов наблюдательного совета проигнорировали необходимость реальных действий, ограничившись формальными решениями.

"Ситуация с НАБУ должна была стать пробуждением для правления и наблюдательного совета "Энергоатома". Пробуждение не произошло. Вместо этого – дремота и надежда, что как-то оно обойдется", — отметил он.

Как сообщалось, НАБУ и САП разоблачили преступную организацию, в состав которой вошли как действующие, так и бывшие чиновники энергетической отрасли, известный бизнесмен и другие лица. Злоумышленники построили масштабную коррупционную схему влияния на стратегические предприятия государственного сектора, включая Национальную атомную энергогенерирующую компанию "Энергоатом".

gnews gnews Подписывайся, чтобы узнать новости первым Подписаться
Энергоатом коррупционный скандал
Член НКРЭКУ и эксчиновник "Энергоатома" Пушкарь бежал из Украины вслед за Миндичем – нардеп
11 ноября 2025, 15:11
Коррупция в энергетике: НАБУ разоблачило руководителя схемы в новых пленках
11 ноября 2025, 13:01
Галущенко сотрудничает со следствием – официальное заявление Минюста
11 ноября 2025, 12:38
Все новости »
11 ноября 2025
Миндичгейт: как он скажется на войне и станет ли началом конца для Зеленского
Украину Миндичгейт не уничтожит, западную помощь, скорее всего, не остановит, а вот для Владимира Зеленского вполне может стать красным светом
31 октября 2025
Кейс Кудрицкого: в чем обвиняют экс-главу "Укрэнерго" и чем закончится это дело
Дело Владимира Кудрицкого вполне может не дойти до суда, а развалиться где-то посередине процесса
27 октября 2025
Самостоятельно восстанавливают электроснабжение и строят молодежный центр: как живут в прифронтовых громадах Херсонщины и Николаевщины
У многих украинцев вызывает тревогу сложная ситуация с электроснабжением и газом в преддверии зимы. В связи с этим предлагаем ознакомиться с опытом восстановления жителей из прифронтовых регионов. Нер...
16 октября 2025
Зима без отопления: как помочь украинцам пережить холода
Вероятность повторных российских массированных ударов по отечественной инфраструктуре остается высокой. В связи с этим эксперты в сфере ЖКХ советуют властям срочно начинать отрабатывать варианты масшт...
В Украине существенно выросли цены на продукты: Госстат назвал цифру
11 ноября 2025, 20:58
Одесса под масштабной атакой дронов: в городе раздаются взрывы
11 ноября 2025, 20:47
Отключение света в Украине: 12 ноября вводят ограничение потребления электроэнергии
11 ноября 2025, 20:33
Кабмин распустил наблюдательный совет "Энергоатома": ждут срочного аудита
11 ноября 2025, 20:26
Новый уровень бизнеса в Запорожье: МАФы на крыше кинотеатра
11 ноября 2025, 19:59
В Запорожье злоумышленники украли гуманитарную помощь на 8 миллионов: что известно
11 ноября 2025, 19:50
На фронте вспыхнула смертельная болезнь: какая причина
11 ноября 2025, 19:46
Украинские военные сдаются в плен в Покровске, потому что удерживать позиции нереально – СМИ
11 ноября 2025, 19:44
В Полтавской области произошла авария на линии электропередач: многотысячный город остался без света и воды
11 ноября 2025, 19:28
Смертельное ДТП в Киевской области: иномарка вылетела в кювет
11 ноября 2025, 19:25
07 августа 2025
Бойцы "Феникса" ликвидировали пехоту и бронетехнику врага в Донецкой области
06 августа 2025
Пограничники на юге мастерски уничтожили FPV-дроном российскую пушку Д-30
05 августа 2025
Украинские бойцы уничтожили российский "Град" на Донетчине
Все видео »
Миндичгейт: как он скажется на войне и станет ли началом конца для Зеленского
Кейс Кудрицкого: в чем обвиняют экс-главу "Укрэнерго" и чем закончится это дело
Все публикации »
Юрий Касьянов
Остап Дроздов
Владимир Фесенко
Все блоги »