Милованов уходит из наблюдательного совета "Энергоатома" из-за бездействия после дела НАБУ

Президент Киевской школы экономики Тимофей Милованов, представляющий государство в наблюдательном совете НАЭК «Энергоатом», объявил о своей отставке

Об этом он сообщил вечером 11 ноября на своей странице в Facebook, передает RegioNews.

Причиной решения, по словам Милованова, стало бездействие наблюдательного совета после открытия НАБУ уголовного производства по коррупции в компании.

"Я считал и считаю, что заявления НАБУ, материалы журналистских расследований и общественное внимание – это достаточный повод для действий. Именно для этого и наблюдательный совет: чтобы действовать тогда, когда нужна ответственность и здравый смысл. Решение есть, но формальное. Все стало бюрократическим", – написал Милованов.

Он рассказал, что инициировал внеочередное заседание наблюдательного совета, чтобы добиться адекватной реакции на коррупционный скандал. Милованов предлагал принять два ключевых решения:

Временно отстранить должностных лиц, имена которых фигурируют в материалах расследования, чтобы гарантировать объективность процесса.

Создать независимый комитет по этике и комплаенсу, который должен провести полную проверку закупок, финансовых операций и системы контроля с привлечением международных экспертов и forensic-аудита.

Впрочем, по словам Милованова, большинство членов наблюдательного совета проигнорировали необходимость реальных действий, ограничившись формальными решениями.

"Ситуация с НАБУ должна была стать пробуждением для правления и наблюдательного совета "Энергоатома". Пробуждение не произошло. Вместо этого – дремота и надежда, что как-то оно обойдется", — отметил он.

Как сообщалось, НАБУ и САП разоблачили преступную организацию, в состав которой вошли как действующие, так и бывшие чиновники энергетической отрасли, известный бизнесмен и другие лица. Злоумышленники построили масштабную коррупционную схему влияния на стратегические предприятия государственного сектора, включая Национальную атомную энергогенерирующую компанию "Энергоатом".