Зеленский поговорил с Трампом: какие договоренности обсудили президенты

Фото: Reuters

Об этом сообщил глава государства, передает RegioNews.

По его словам, основной темой обсуждения стали российские удары по энергетике Украины и возможность усилить украинскую систему противовоздушной обороны.

"Благодарен за готовность поддержать нас. Обсудили возможности усилить нашу ПВО и договоренности, которые мы готовим по этому поводу. Есть хорошие варианты, сильные идеи, как реально усилить нас", – написал украинский президент.

Зеленский сообщил, что во время разговора проинформировал Трампа о последствиях атак России и отметил необходимость готовности к настоящей дипломатии со стороны РФ.

Напомним, ранее президент США Дональд Трамп сообщил, что почти принял решение об отправке ракет Tomahawk в Украину. В то же время он отметил, что перед предоставлением высокоточного оружия Украине хочет подробно ознакомиться с его прогнозируемым применением.

Также известно, что в начале следующей недели украинская делегация во главе с премьер-министром Юлией Свириденко посетит США.

