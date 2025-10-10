ГСЧС ликвидирует последствия обстрелов в 8 регионах и столице

Фото: ГСЧС Днепропетровщины

В ночь 10 октября российские войска массированно обстреляли 8 регионов Украины и столицу. В результате атак погиб ребенок, более 20 человек получили ранения. Под ударом врага оказались энергетика, гражданская инфраструктура и жилые дома

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на министра внутренних дел Игоря Клименко.

По его словам, в каждом регионе работают оперативные штабы, обеспечивающие скорейшее реагирование на вызовы.

Продолжаются работы по ликвидации последствий обстрелов в Киевской, Запорожской, Днепропетровской, Кировоградской, Черкасской и Черниговской областях.

Привлечены более 1200 специалистов ГСЧС и 200 единиц специализированной техники.

Определены резервы – около 1000 спасателей и 200 единиц техники, которые при необходимости будут доставлены на места ликвидации последствий.

На объектах с повышенным риском опасности спасатели используют роботизированную технику и дистанционные пенообразователи. Из-за повторных угроз тушения пожаров усложняется.

Напомним, в ночь на 10 октября российская армия нанесла массированный ракетно-дроновый удар по критической инфраструктуре Украины. Ряд областей остался без электроснабжения.