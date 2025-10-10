10:43  10 октября
В Киевской области в пожаре в дачном доме погиб мужчина
08:35  10 октября
Коллапс у метро Киева: частично приостановлено движение поездов, пассажиры застряли на станциях
08:28  10 октября
В Одессе задержали водителя, устроившего стрельбу на Фонтанской дороге
UA | RU
UA | RU
10 октября 2025, 10:38

ГСЧС ликвидирует последствия обстрелов в 8 регионах и столице

10 октября 2025, 10:38
Читайте також українською мовою
Фото: ГСЧС Днепропетровщины
Читайте також
українською мовою

В ночь 10 октября российские войска массированно обстреляли 8 регионов Украины и столицу. В результате атак погиб ребенок, более 20 человек получили ранения. Под ударом врага оказались энергетика, гражданская инфраструктура и жилые дома

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на министра внутренних дел Игоря Клименко.

По его словам, в каждом регионе работают оперативные штабы, обеспечивающие скорейшее реагирование на вызовы.

Продолжаются работы по ликвидации последствий обстрелов в Киевской, Запорожской, Днепропетровской, Кировоградской, Черкасской и Черниговской областях.

Привлечены более 1200 специалистов ГСЧС и 200 единиц специализированной техники.

Определены резервы – около 1000 спасателей и 200 единиц техники, которые при необходимости будут доставлены на места ликвидации последствий.

На объектах с повышенным риском опасности спасатели используют роботизированную технику и дистанционные пенообразователи. Из-за повторных угроз тушения пожаров усложняется.

Напомним, в ночь на 10 октября российская армия нанесла массированный ракетно-дроновый удар по критической инфраструктуре Украины. Ряд областей остался без электроснабжения.

gnews gnews Подписывайся, чтобы узнать новости первым Подписаться
Украина РФ война ГСЧС Игорь Клименко разрушения российская армия последствия
Количество пострадавших в результате атак на Черкасщину возросло: среди них – ребенок
10 октября 2025, 10:11
В Черноморске Одесской области возобновили электроснабжение после российской атаки
10 октября 2025, 09:55
Ночной обстрел Запорожья: количество пострадавших возросло
10 октября 2025, 09:52
Все новости »
09 октября 2025
"Томагавки" для Украины: как это изменит ход войны
Трамп хочет, чтобы Путин остановился сам, напуганный "Томагавками"
03 октября 2025
По городу бьют танками: как украинцы живут и работают вблизи фронта
Сегодня в зоне активных боевых действий находятся порядка 160 громад. Несмотря на постоянные обстрелы, во многих прифронтовых городах и селах жителям продолжают оказывать поддержку. Коммунальщики обес...
01 октября 2025
Эскалация войны или перемирие: чем обернется для России смена риторики Трампа
Дадут Украине "Томагавки" или нет, испугает это Путина или нет, пойдет ли он на мобилизацию или нет…
26 сентября 2025
Удары по учебным центрам ВСУ: как должно реагировать военное командование и гражданские власти
Атаки на учебные полигоны имеют для российских агрессоров, к сожалению, двойную эффективность
В Киеве и регионах усилено патрулирование после массированной атаки РФ
10 октября 2025, 10:57
На Полтавщине обезвредили боевую часть вражеского ударного дрона
10 октября 2025, 10:56
В Киевской области в пожаре в дачном доме погиб мужчина
10 октября 2025, 10:43
Смертельное ДТП на Днепропетровщине: фура влетела в легковушку
10 октября 2025, 10:40
В Полтавской области судили военного, который трижды убегал со службы
10 октября 2025, 10:20
Количество пострадавших в результате атак на Черкасщину возросло: среди них – ребенок
10 октября 2025, 10:11
В Черноморске Одесской области возобновили электроснабжение после российской атаки
10 октября 2025, 09:55
Ночной обстрел Запорожья: количество пострадавших возросло
10 октября 2025, 09:52
Учебные заведения Киевщины работают в привычном режиме
10 октября 2025, 09:47
07 августа 2025
Бойцы "Феникса" ликвидировали пехоту и бронетехнику врага в Донецкой области
06 августа 2025
Пограничники на юге мастерски уничтожили FPV-дроном российскую пушку Д-30
05 августа 2025
Украинские бойцы уничтожили российский "Град" на Донетчине
Все видео »
"Томагавки" для Украины: как это изменит ход войны
По городу бьют танками: как украинцы живут и работают вблизи фронта
Все публикации »
Вадим Денисенко
Сергей Фурса
Остап Дроздов
Все блоги »