08:56  09 октября
В Черниговской области женщину задержали во время продажи боевых гранат
01:55  09 октября
Мясо рекордно подорожало: что происходит с ценами
01:30  09 октября
Украинская спортсменка Лилия Подкопаева призналась, общается ли с отцом из РФ
09 октября 2025, 10:16

Зеленский анонсировал поездку украинской делегации в США

09 октября 2025, 10:16
Фото: Офис Президента
Украинская делегация во главе с премьер-министром Юлией Свириденко посетит США в начале следующей недели

Об этом сообщает "Интерфакс-Украина" со ссылкой на Владимира Зеленского, передает RegioNews.

В состав делегации также войдут глава Офиса президента Андрей Ермак и уполномоченный президента по санкционной политике Владислав Власюк.

"Команда во главе с премьер-министром Свириденко , вместе с главой Офиса Ермаком и моим уполномоченным по санкционной политике Власюком будет в начале следующей недели в США. Темы: ПВО, энергетика, санкционные шаги. И также переговорный трек. Вопрос замороженных активов из США также будет оговорен", – отметил президент.

По словам Зеленского, Украина готовит соответствующие действия и встречи на октябрь-ноябрь в рамках работы Коалиции желающих обеспечить конкретные результаты для усиления обороноспособности и экономической стабильности страны.

Напомним, ранее президент США Дональд Трамп сообщил, что почти принял решение об отправке ракет Tomahawk в Украину. В то же время он отметил, что перед предоставлением высокоточного оружия Украине хочет подробно ознакомиться с его прогнозируемым применением.

Читайте также: Эскалация войны или перемирия: чем обернется для России смена риторики Трампа

санкции Украина США ПВО Юлия Свириденко делегация оборонная промышленность
