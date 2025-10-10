12:45  10 октября
В Черкасской области военный убил 2-летнего сына сожительницы
12:09  10 октября
На Полтавщине столкнулись две легковушки: среди трех пострадавших – 17-летний водитель
11:47  10 октября
В Киевской области нашли двухлетнего мальчика, потерявшегося в лесу
10 октября 2025, 17:33

Кличко предупредил о новой волне атак РФ на Киев

10 октября 2025, 17:33
иллюстративное фото: из открытых источников
Киев пережил одну из самых сложных по результатам атак

Как передает RegioNews, об этом сообщил мэр Киева Виталий Кличко.

По его словам, с утра к работам по ликвидации последствий вражеской атаки привлечены все службы. Энергетики уже вернули свет более 423 тысяч потребителей. Восстановление электроснабжения продолжается, чтобы в максимально сжатые сроки вернуть его и другим потребителям.

"Ситуация сложная. И давайте говорить правду, а не заниматься самоуспокоением. Ибо враг не останавливается. В ближайшие дни прогнозируют новую атаку", – добавил Кличко.

Он призвал жителей столицы произвести запасы воды, подготовить аптечку, набор продуктов питания, зарядить устройства автономного питания. Подготовить тёплые вещи. Не игнорировать сигналы тревоги.

Напомним, 10 октября, из-за перебоев с электроснабжением в столице значительно усложнилось движение общественного транспорта. Некоторые троллейбусные и трамвайные маршруты временно не функционировали, а движение на отдельных участках метро было приостановлено.

В КГГА отреагировали на сообщения о незащищенности киевских ТЭЦ
10 октября 2025, 16:59
Без воды даже во власти: Кабмин – с биотуалетами, парламент – с технической водой
10 октября 2025, 13:28
В Киеве и регионах усилено патрулирование после массированной атаки РФ
10 октября 2025, 10:57
