"Томагавки" для Украины: как это изменит ход войны

Трамп хочет, чтобы Путин остановился сам, напуганный "Томагавками"

Украинские Вооруженные силы за время полномасштабной войны получили поистине огромную номенклатуру западного, прежде всего американского вооружения. Все начиналось еще до вторжения российской армии с переносных противотанковых ракетных комплексов Javelin. Далее последовали значительно более серьезные образцы вооружения и военной техники, вплоть до танков Abrams и самолетов F-16.

Сейчас уже речь идет о легендарных крылатых ракетах большой дальности BGM-109 Tomahawk. Пока что американская сторона, в лице прежде всего президента Дональда Трампа, делает достаточно двусмысленные заявления о возможной передаче ВСУ этих ракет. Но, учитывая все предыдущие случаи, рано или поздно дойдет и до этого.

Пока стоит рассмотреть подробнее, чем важны эти ракеты, где и как они использовались, и как их появление или даже информация о появлении в составе Вооруженных сил Украины изменит ход нынешней полномасштабной войны.

Оружие для Холодной войны

Отметим для начала, что ракета BGM-109 Tomahawk – это тот классический случай, когда прекрасно сделанное оружие используется не одно десятилетие, лишь регулярно модернизируясь в тактическом смысле, а стратегически оставаясь на вооружении фактически в том виде, в котором и было создано.

Идея "Томагавков" появилась в повестке дня в Соединенных Штатах Америки в начале 70-х. Это было время, когда американские и советские власти искали возможность наладить более-менее мирное сожительство, буквально через несколько лет выкристаллизующееся в понятие "разрядка (детант)". Казалось бы, для чего нужны крылатые дозвуковые ракеты большой дальности в такой ситуации.

Но когда в 1983 году BGM-109 появились на свет, ситуация в мире резко изменилась из-за советского вторжения в Афганистан. Именно в 1983 году президент Соединенных Штатов Рональд Рейган назвал Советский Союз "империей зла", а эта "империя" под руководством предшественника Владимира Путина, КГБиста Юрия Андропова, сбила на Дальнем Востоке пассажирский "Боинг", летевший из США в Южную Корею.

Словом, продолжение работы над Tomahawk'ами четко продемонстрировало, что, несмотря на все временные договоренности со страной, центром которой является Москва, не нужно забывать и останавливать развитие собственного вооружения. Хотя, надо признать, по территории СССР эти ракеты никогда не били. Впрочем, повоевать американским военным (матросам, потому что изначально "Томагавки" задумывались как ракеты, которые будут запускать только с подводных и надводных кораблей; ; это уже в ХХ веке идея наземных пусковых установок, которая, в принципе, существовала с самого начала, но не была приоритетной, дошла до своего логического завершения) с помощью индейских топориков – а именно это и значит слово "томагавк" – все же пришлось.

Где и как использовались "Томагавки"

Первым военным конфликтом, в котором Вооруженные силы США использовали BGM-109, стала операция "Буря в пустыне" или война в Персидском заливе. Тогда в 1990-1991 годах американцы запустили по иракским объектам 282 ракеты. (Еще 15 либо не стартовали, либо отказали сразу после старта.) Все они попали в цели. Этот первый случай стал одной из самых массовых и успешных в истории этих крылатых ракет.

Самым же массовым стал кейс с операцией 1998 года "Пустынный лис", когда США и Великобритания снова воевали с Ираком, чтобы исключить возможность создания режимом тогдашнего диктатора Саддама Хусейна оружия массового уничтожения. Тогда из американских кораблей и субмарин запустили 370 крылатых ракет Tomahawk, из них не попали в цель только 13.

Практически все случаи использования "Томагавков" как раз и касаются Ближнего Востока или Северной Африки (Ливии, где в 2011 было использовано более 200 экземпляров этого вооружения). Но был один военный конфликт с использованием BGM-109 и в Европе. В 1999 году американская армия (и частично британская, из своей субмарины; Великобритания является единственным зарубежным оператором этого американского оружия) нанесла 218 ударов по военным и стратегическим объектам на территории Югославии в ответ на геноцид косовских албанцев.

В последний раз эти ракеты американцы использовали совсем недавно – для ударов по хуситам в Йемене и иранских ядерных объектах в Натанге и Исхафане. Как видим, Tomahawk'и активно и успешно используются уже более трех десятилетий.

Почему Трамп размышляет и тянет время

Именно их эффективность, надо признать, и испугала российскую сторону. Это подтверждает и необычно нервная реакция Кремля (конечно, не прямая, а через подконтрольных персонажей). Российские власти прекрасно понимают, что против "Томагавков" у них нет реального противодействия, потому что система противовоздушной обороны РФ плохо справляется даже с украинскими дронами, которые являются более простыми и удобными целями для сбития.

Сбивать BGM-109 стране-агрессору фактически нечем. Это в Кремле прекрасно понимают. И понимают последствия ударов ракет, боевая часть которых в самом худшем для России варианте составляет около 450 килограммов – то есть на порядок больше того, что прилетает с дронами. Если даже достаточно скромные на фоне этого оружия беспилотники создали невероятные проблемы нефтегазовой отрасли РФ, то ракетами можно уничтожить ее (и не только ее) полностью.

Именно поэтому, скорее всего, Дональд Трамп и не спешит форсировать события, разводя свою обычную болтовню о возможности передачи. Фактически он позволяет Владимиру Путину остановиться, намекая на возможные проблемы в случае, если он не захочет прекращать войну. Слова американского президента нужно расценивать в таком ключе – "Владимир, у тебя уже сейчас настоящий бензиновый кризис, не говоря уже об общеэкономических проблемах. А ведь я могу предоставить Украине такое оружие, которое ухудшит для тебя ситуацию в несколько раз. Поэтому, пока я думаю, тебе лучше остановиться".

Но непохоже, что Путин сам возьмет и остановится. Поэтому, скорее всего, Украина получит и "Томагавки". А уж по каким объектам их использовать – вопросов не будет. Они давно определены и регулярно обрабатываются теми средствами, которые сейчас находятся под рукой в Сил обороны Украины.