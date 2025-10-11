Зеленський поговорив із Трампом: які домовленості обговорили президенти

Фото: Reuters

Про це повідомив глава держави, передає RegioNews.

За його словами, основною темою обговорення стали російські удари по енергетиці України та можливості посилити українську систему протиповітряної оборони

"Вдячний за готовність підтримати нас. Обговорили можливості посилити нашу ППО і домовленості, які ми готуємо щодо цього. Є хороші варіанти, сильні ідеї, як реально посилити нас", – написав український президент.

Зеленський повідомив, що під час розмови поінформував Трампа про наслідки атак Росії та наголосив на необхідності готовності до справжньої дипломатії з боку РФ.

Нагадаємо, раніше президент США Дональд Трамп повідомив, що майже ухвалив рішення про відправлення ракет Tomahawk в Україну. Водночас він зазначив, що перед наданням високоточної зброї Україні хоче детально ознайомитися з її прогнозованим застосуванням.

Також відомо, що на початку наступного тижня українська делегація на чолі з прем'єр-міністром Юлією Свириденко відвідає США.

