Tomahawk для Украины: Трамп заявил о почти принятом решении

Президент США Дональд Трамп сообщил, что почти принял решение об отправке ракет Tomahawk в Украину

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на заявление американского президента.

Отвечая на вопрос журналиста, решил ли он уже, поставлять ли ракеты Украине, Трамп ответил: "Да, я уже приблизительно принял решение".

В то же время он отметил, что перед предоставлением высокоточного оружия Украине хочет подробно ознакомиться с его прогнозируемым применением. Трамп подчеркнул, что не стремится к обострению ситуации и намерен поставить несколько уточняющих вопросов.

Напомним, администрация президента США Дональда Трампа планирует предоставить Киеву дополнительные разведывательные данные, чтобы помочь ВСУ наносить удары по нефтегазовым объектам на территории России. Однако официальных подтверждений пока нет.

