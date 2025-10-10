Одна из стран ЕС выгоняет более 800 россиян

иллюстративное фото: из открытых источников

Латвия выгоняет из страны более 841 гражданина РФ из-за невыполнения требований законодательства о миграции

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Politico.

Как отмечается, власти страны сообщили 841 гражданину России о необходимости покинуть страну до 13 октября из-за невыполнения требований законодательства о миграции.

Граждане РФ должны были подать заявку на получение статуса долгосрочного резидента ЕС, продемонстрировать знание латышского языка на уровне А2 и пройти проверку безопасности и анкетирования до 30 июня 2025 г., чтобы иметь право легально находиться в стране.

Напомним, с сентября Латвия сменила правила въезда для украинцев. Теперь граждане третьих стран вынуждены подавать специальную онлайн-анкету перед въездом в страну.