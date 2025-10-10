12:45  10 октября
В Черкасской области военный убил 2-летнего сына сожительницы
12:09  10 октября
На Полтавщине столкнулись две легковушки: среди трех пострадавших – 17-летний водитель
11:47  10 октября
В Киевской области нашли двухлетнего мальчика, потерявшегося в лесу
UA | RU
10 октября 2025, 18:06

Одна из стран ЕС выгоняет более 800 россиян

10 октября 2025, 18:06
Читайте також українською мовою
иллюстративное фото: из открытых источников
Латвия выгоняет из страны более 841 гражданина РФ из-за невыполнения требований законодательства о миграции

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Politico.

Как отмечается, власти страны сообщили 841 гражданину России о необходимости покинуть страну до 13 октября из-за невыполнения требований законодательства о миграции.

Граждане РФ должны были подать заявку на получение статуса долгосрочного резидента ЕС, продемонстрировать знание латышского языка на уровне А2 и пройти проверку безопасности и анкетирования до 30 июня 2025 г., чтобы иметь право легально находиться в стране.

Напомним, с сентября Латвия сменила правила въезда для украинцев. Теперь граждане третьих стран вынуждены подавать специальную онлайн-анкету перед въездом в страну.

09 октября 2025
"Томагавки" для Украины: как это изменит ход войны
Трамп хочет, чтобы Путин остановился сам, напуганный "Томагавками"
03 октября 2025
По городу бьют танками: как украинцы живут и работают вблизи фронта
Сегодня в зоне активных боевых действий находятся порядка 160 громад. Несмотря на постоянные обстрелы, во многих прифронтовых городах и селах жителям продолжают оказывать поддержку. Коммунальщики обес...
01 октября 2025
Эскалация войны или перемирие: чем обернется для России смена риторики Трампа
Дадут Украине "Томагавки" или нет, испугает это Путина или нет, пойдет ли он на мобилизацию или нет…
26 сентября 2025
Удары по учебным центрам ВСУ: как должно реагировать военное командование и гражданские власти
Атаки на учебные полигоны имеют для российских агрессоров, к сожалению, двойную эффективность
