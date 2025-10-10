Зеленский раскритиковал защиту Киева от ударов РФ

фото: Офис Президента Украины

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на брифинг президента Украины Владимира Зеленского.

"Я недоволен, например, если мы возьмем Киев… Есть ТЭЦ-5, ТЭЦ-6. Вопрос ведь не только в противовоздушной обороне. Мы не можем использовать ракеты Patriot против дрона. Какие могут быть у меня вопросы к мэру, коммунальным предприятиям Киева? Я мог бы сейчас вам сказать, что я думаю обо всем этом, но я не буду, потому что война одна на всех", – заметил он.

Также Зеленский добавил, что не хочет делать "антикомплименты" в сторону тех, кто вообще не в силах сделать что-либо.

Напомним, в ночь на 10 октября РФ нанесла массированный ракетно-дроновый удар по критической инфраструктуре Украины. Ряд областей остался без электроснабжения.