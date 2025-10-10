21:30  10 октября
В Киевской области врач "торговал" инвалидностью для уклонистов
21:19  10 октября
На Житомирщине пропал без вести 12-летний мальчик
18:35  10 октября
В Запорожье выросло количество раненых в результате атаки РФ
10 октября 2025, 23:23

Зеленский раскритиковал защиту Киева от ударов РФ

10 октября 2025, 23:23
Читайте також українською мовою
фото: Офис Президента Украины
Читайте також
українською мовою

У главы государства возникли вопросы защиты киевских ТЭЦ от российских ракет и дронов

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на брифинг президента Украины Владимира Зеленского.

"Я недоволен, например, если мы возьмем Киев… Есть ТЭЦ-5, ТЭЦ-6. Вопрос ведь не только в противовоздушной обороне. Мы не можем использовать ракеты Patriot против дрона. Какие могут быть у меня вопросы к мэру, коммунальным предприятиям Киева? Я мог бы сейчас вам сказать, что я думаю обо всем этом, но я не буду, потому что война одна на всех", – заметил он.

Также Зеленский добавил, что не хочет делать "антикомплименты" в сторону тех, кто вообще не в силах сделать что-либо.

Напомним, в ночь на 10 октября РФ нанесла массированный ракетно-дроновый удар по критической инфраструктуре Украины. Ряд областей остался без электроснабжения.

09 октября 2025
"Томагавки" для Украины: как это изменит ход войны
Трамп хочет, чтобы Путин остановился сам, напуганный "Томагавками"
03 октября 2025
По городу бьют танками: как украинцы живут и работают вблизи фронта
Сегодня в зоне активных боевых действий находятся порядка 160 громад. Несмотря на постоянные обстрелы, во многих прифронтовых городах и селах жителям продолжают оказывать поддержку. Коммунальщики обес...
01 октября 2025
Эскалация войны или перемирие: чем обернется для России смена риторики Трампа
Дадут Украине "Томагавки" или нет, испугает это Путина или нет, пойдет ли он на мобилизацию или нет…
26 сентября 2025
Удары по учебным центрам ВСУ: как должно реагировать военное командование и гражданские власти
Атаки на учебные полигоны имеют для российских агрессоров, к сожалению, двойную эффективность
