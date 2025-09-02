08:17  02 сентября
Взрыв в Одесской области: парень пострадал после того, как поднял неизвестный предмет
01:50  02 сентября
В Венгрии появилась украинская школа
14:28  01 сентября
Жара в Украине продолжается: 2 сентября ожидается до +34
02 сентября 2025, 07:14

Коррупция при закупке РЭБ и дронов: нардепа Кузнецова выпустили под залог

02 сентября 2025, 07:14
Фото: из открытых источников
Читайте також
 При народном депутате Алексее Кузнецове, фигурирующем по делу о коррупции при закупке РЭБ и дронов, внесли залог

Об этом сообщили в ВАКС, передает RegioNews.

4 августа Высший антикоррупционный суд направил народного депутата под стражу на 60 дней с возможностью внести залог в размере восьми миллионов гривен.

Как известно, ранее фигурантов резонансного дела – полковника Нацгвардии Василия Мишанского, директора компании "Акоптерс" Евгения Сидельникова и экспредседателя Луганской ОВА Сергея Гайдая уже внесли залоги.

Что известно о деле

2 августа НАБУ и САП разоблачили масштабную коррупционную схему. По данным следствия, в 2024-2025 годах группа лиц присваивала бюджетные средства, выделенные местными властями на нужды Сил обороны, путем завышения стоимости государственных контрактов на поставку дронов и РЭБ.

Среди подозреваемых:

  • экспредседатель Луганской ОВА и бывший глава Мукачевской РГА Сергей Гайдай,
  • народный депутат от "Слуги народа" Алексей Кузнецов,
  • руководитель Рубежанской МВА Андрей Юрченко,
  • полковник Нацгвардии Василий Мишанский,
  • владелица и директор компании "Акоптерс" Евгения Сидельникова.

Президент Владимир Зеленский 3 августа подписал распоряжение об увольнении Сергея Гайдая. В свою очередь глава парламентской фракции "Слуга народа" Давид Арахамия сообщил, что членство Алексея Кузнецова в партии приостановлено на время расследования.

4 августа подозреваемого в коррупции бывшего главу Луганской ОВА и экскеровщика Мукачевской районной госадминистрации отправили в СИЗО на 60 суток с возможностью внесения залога в 10 млн грн. Нардеп Кузнецов также был направлен в СИЗО с залогом в 8 млн грн, Мышанского взяли под стражу до 30 сентября с правом внесения 2 млн грн залога.

Расследование продолжается.

Читайте также: Нардеп Кузнецов получал миллионы на аренду жилья от государства, а его жена купила имение в Киеве – расследование

суд ВАКС залог коррупция коррупционная схема РЭБ дроны Алексей Кузнецов
