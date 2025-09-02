Коррупция при закупке РЭБ и дронов: нардепа Кузнецова выпустили под залог

Фото: из открытых источников

При народном депутате Алексее Кузнецове, фигурирующем по делу о коррупции при закупке РЭБ и дронов, внесли залог

Об этом сообщили в ВАКС, передает RegioNews.

4 августа Высший антикоррупционный суд направил народного депутата под стражу на 60 дней с возможностью внести залог в размере восьми миллионов гривен.

Как известно, ранее фигурантов резонансного дела – полковника Нацгвардии Василия Мишанского, директора компании "Акоптерс" Евгения Сидельникова и экспредседателя Луганской ОВА Сергея Гайдая уже внесли залоги.

Что известно о деле

2 августа НАБУ и САП разоблачили масштабную коррупционную схему. По данным следствия, в 2024-2025 годах группа лиц присваивала бюджетные средства, выделенные местными властями на нужды Сил обороны, путем завышения стоимости государственных контрактов на поставку дронов и РЭБ.

Среди подозреваемых:

экспредседатель Луганской ОВА и бывший глава Мукачевской РГА Сергей Гайдай,

народный депутат от "Слуги народа" Алексей Кузнецов,

руководитель Рубежанской МВА Андрей Юрченко,

полковник Нацгвардии Василий Мишанский,

владелица и директор компании "Акоптерс" Евгения Сидельникова.

Президент Владимир Зеленский 3 августа подписал распоряжение об увольнении Сергея Гайдая. В свою очередь глава парламентской фракции "Слуга народа" Давид Арахамия сообщил, что членство Алексея Кузнецова в партии приостановлено на время расследования.

4 августа подозреваемого в коррупции бывшего главу Луганской ОВА и экскеровщика Мукачевской районной госадминистрации отправили в СИЗО на 60 суток с возможностью внесения залога в 10 млн грн. Нардеп Кузнецов также был направлен в СИЗО с залогом в 8 млн грн, Мышанского взяли под стражу до 30 сентября с правом внесения 2 млн грн залога.

Расследование продолжается.

