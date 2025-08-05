Суд арестовал эксруководителя военной администрации в Луганской области

фото: Андрей Юрченко / Facebook

Высший антикоррупционный суд Украины (ВАКС) применил к бывшему руководителю Рубежанской МВА Андрею Юрченко по делу о коррупции в закупках РЭБ меру пресечения в виде содержания под стражей в течение 60 суток с возможностью внесения залога в размере 6 млн грн

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Суспильне.

Адвокаты Юрченко уже заявили, что будут подавать апелляцию на решение суда.

Перед этим следователь судья Высшего антикоррупционного суда применил к руководителю воинской части, подозреваемому в деле о закупке РЭБ и БПЛА, меру пресечения – содержание под стражей с альтернативой залога в размере 2 млн грн.

Напомним, подозреваемый в коррупции бывший глава Луганской военной облгосадминистрации и экскеров Мукачевской районной госадминистрации Сергей Гайдай был направлен в СИЗО на 60 суток с возможностью внесения залога в 10 млн грн.