Фото: Офис Генпрокурора

Прокуроры Киевской области объявили подозрение 42 людям – среди них депутаты, чиновники, руководители госучреждений, поставщики и подрядчики. Их подозревают в коррупционных схемах, из-за которых государство потеряло более 468 млн. грн. Еще 176 тысяч грн подозреваемые получили в качестве взяток

Об этом сообщил Офис генпрокурора, передает RegioNews.

Среди самых громких случаев:

Руководитель ДСП "ЧАЭС" незаконно начислял себе и сотрудникам премии на сумму почти 5,2 млн. грн.

Чиновники Броварского горсовета и директор частной фирмы подделали отчеты по оценке земли во время ее продажи – потери государства составляют 1,5 млн. грн.

Директор государственного научного института НААН незаконно отчуждал служебную квартиру – ущерб превышает 1 млн грн.

Медицинский персонал Обуховской больницы отмечал в отчетах фиктивные услуги НСЗУ, что нанесло государству более 6,2 млн грн ущерба.

Чиновники Гостомельской поселковой ВА согласовали компенсацию за жилье, которое не подпадало под программу, – более 7,8 млн грн убытков.

Кроме того, среди подозреваемых – участники схем в сфере медицины, образования, жилищно-коммунального хозяйства, охраны природы и земельных вопросов. Им инкриминируют мошенничество, подделку документов и хищение земли и бюджетных средств более чем на 100 миллионов гривен.

Прокуратура уже подала ходатайство о мерах пресечения и отстранении подозреваемых от должностей.

Напомним, в Тернопольской области разворовали 48 млн грн бюджетных средств. Правоохранители выдвинули подозрения 19 человек. Среди подозреваемых – директор филиала одного из научных учреждений, государственный регистратор Министерства юстиции, должностные лица лесного хозяйства.