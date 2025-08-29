09:59  29 августа
29 августа 2025, 11:39

Масштабное разоблачение на Киевщине: 42 человека подозреваются в коррупционных схемах

29 августа 2025, 11:39
Фото: Офис Генпрокурора
Прокуроры Киевской области объявили подозрение 42 людям – среди них депутаты, чиновники, руководители госучреждений, поставщики и подрядчики. Их подозревают в коррупционных схемах, из-за которых государство потеряло более 468 млн. грн. Еще 176 тысяч грн подозреваемые получили в качестве взяток

Об этом сообщил Офис генпрокурора, передает RegioNews.

Среди самых громких случаев:

  • Руководитель ДСП "ЧАЭС" незаконно начислял себе и сотрудникам премии на сумму почти 5,2 млн. грн.
  • Чиновники Броварского горсовета и директор частной фирмы подделали отчеты по оценке земли во время ее продажи – потери государства составляют 1,5 млн. грн.
  • Директор государственного научного института НААН незаконно отчуждал служебную квартиру – ущерб превышает 1 млн грн.
  • Медицинский персонал Обуховской больницы отмечал в отчетах фиктивные услуги НСЗУ, что нанесло государству более 6,2 млн грн ущерба.
  • Чиновники Гостомельской поселковой ВА согласовали компенсацию за жилье, которое не подпадало под программу, – более 7,8 млн грн убытков.

Кроме того, среди подозреваемых – участники схем в сфере медицины, образования, жилищно-коммунального хозяйства, охраны природы и земельных вопросов. Им инкриминируют мошенничество, подделку документов и хищение земли и бюджетных средств более чем на 100 миллионов гривен.

Прокуратура уже подала ходатайство о мерах пресечения и отстранении подозреваемых от должностей.

Напомним, в Тернопольской области разворовали 48 млн грн бюджетных средств. Правоохранители выдвинули подозрения 19 человек. Среди подозреваемых – директор филиала одного из научных учреждений, государственный регистратор Министерства юстиции, должностные лица лесного хозяйства.

