Фото: Facebook/Алексей Кузнецов

Народный депутат Украины Алексей Кузнецов, подозреваемый в причастности к схемам с "откатами" на закупках дронов для военных, пользуется компенсацией за аренду жилья в Киеве, получая из государственного бюджета более 1,3 миллиона гривен с 2019 года. При этом его семья владеет элитной недвижимостью в столице

Об этом говорится в расследовании "Следствия.Инфо", передает RegioNews.

Имение, которое в последние годы ремонтировали и украшали, расположено в престижном кооперативе Киева. Хотя здание еще не введено в эксплуатацию, соседи подтверждают, что семья Кузнецовых в скором времени планирует там поселиться.

Стоимость дома оценили эксперты, указывающие, что подобная недвижимость стоит от 350 до 650 тысяч долларов.

"Садовый" дом семьи Кузнецовых. Фото: Слідство.Інфо

Однако в декларации нардепа указано, что земельный участок с "коробкой" дома был куплен примерно за 2,8 млн грн (около 100 тыс. долларов). Аналитики отмечают, что такая цена может быть занижена, что вызывает подозрения относительно возможного сокрытия доходов и незаконного обогащения.

Журналисты также выяснили, что жена Кузнецова за несколько дней до покупки взяла в долг более 3 млн. гривен и до сих пор вернула лишь часть этой суммы.

"Садовый" дом семьи Кузнецовых. Фото: Слідство.Інфо

В то же время, Кузнецов с 2019 года регулярно получал государственную компенсацию за аренду жилья в Киеве, проживая в престижном районе Оболони, где за квартиру площадью 100 кв.м платил около 20 тыс. грн в месяц.

Как отмечают журналисты, по официальным доходам нардепа и его семьи возникают сомнения в возможности легального финансирования такого строительства и ремонта.

Напомним, недавно НАБУ и САП задержали Алексея Кузнецова по подозрению в присвоении бюджетных средств при закупке военной техники. Нардеп находится в СИЗО, но остается членом парламента.