11:54  22 августа
Находка с ледникового периода: на Полтавщине обнаружили бивень мамонта
09:35  22 августа
Беременность в 15 лет: в Харькове осудили мужчину за сексуальное преступление
07:05  22 августа
Вместо балкона – дом: житель Одессы расширил жилье за счет охранной зоны
UA | RU
UA | RU
22 августа 2025, 14:07

Нардеп Кузнецов получал миллионы на аренду жилья от государства, а его жена купила имение в Киеве – расследование

22 августа 2025, 14:07
Читайте також українською мовою
Фото: Facebook/Алексей Кузнецов
Читайте також
українською мовою

Народный депутат Украины Алексей Кузнецов, подозреваемый в причастности к схемам с "откатами" на закупках дронов для военных, пользуется компенсацией за аренду жилья в Киеве, получая из государственного бюджета более 1,3 миллиона гривен с 2019 года. При этом его семья владеет элитной недвижимостью в столице

Об этом говорится в расследовании "Следствия.Инфо", передает RegioNews.

Имение, которое в последние годы ремонтировали и украшали, расположено в престижном кооперативе Киева. Хотя здание еще не введено в эксплуатацию, соседи подтверждают, что семья Кузнецовых в скором времени планирует там поселиться.

Стоимость дома оценили эксперты, указывающие, что подобная недвижимость стоит от 350 до 650 тысяч долларов.

"Садовый" дом семьи Кузнецовых. Фото: Слідство.Інфо

Однако в декларации нардепа указано, что земельный участок с "коробкой" дома был куплен примерно за 2,8 млн грн (около 100 тыс. долларов). Аналитики отмечают, что такая цена может быть занижена, что вызывает подозрения относительно возможного сокрытия доходов и незаконного обогащения.

Журналисты также выяснили, что жена Кузнецова за несколько дней до покупки взяла в долг более 3 млн. гривен и до сих пор вернула лишь часть этой суммы.

"Садовый" дом семьи Кузнецовых. Фото: Слідство.Інфо

В то же время, Кузнецов с 2019 года регулярно получал государственную компенсацию за аренду жилья в Киеве, проживая в престижном районе Оболони, где за квартиру площадью 100 кв.м платил около 20 тыс. грн в месяц.

Как отмечают журналисты, по официальным доходам нардепа и его семьи возникают сомнения в возможности легального финансирования такого строительства и ремонта.

Напомним, недавно НАБУ и САП задержали Алексея Кузнецова по подозрению в присвоении бюджетных средств при закупке военной техники. Нардеп находится в СИЗО, но остается членом парламента.

gnews gnews Подписывайся, чтобы узнать новости первым Подписаться
Украина аренда компенсация нардеп Дом Недвижимость аренда жилья Алексей Кузнецов
21 августа 2025
Косые взгляды и игнор с работой: как живут ветераны с инвалидностью
После тяжелого ранения многие военнослужащие вынуждены заново адаптироваться к мирной жизни. И с этим есть ряд сложностей. Помимо психологических барьеров, ветераны сталкиваются с трудностями поиска р...
19 августа 2025
И костюм, и встреча — совсем другие: чем завершился визит Зеленского и европейцев к Трампу
Трамп решил не ссориться с Зеленским и Европой
19 августа 2025
Программа действий нового правительства: где взять деньги, и как собственный позор превратить в успех
Украинское правительство демонстрирует осознание ошибок и ждет от Запада ответной финансовой реакции
16 августа 2025
Трамп и пустота. Что (не) произошло на Аляске во время встречи двух президентов
Трамп не выиграл ничего, Путин не выиграл почти ничего
В Харьковской области при поддержке Чехии открылся центр для переселенцев из Донецкой области
22 августа 2025, 14:12
Politico показал кадры испытаний украинской крылатой ракеты "Фламинго" и дрона FP-1
22 августа 2025, 14:01
Румыния готова предоставить авиаподдержку Украине в войне с РФ
22 августа 2025, 13:30
Государству возвращен земельный участок стоимостью 2,4 млн грн в Днепропетровской области
22 августа 2025, 13:17
В Черкасской области в результате ДТП пострадал 21-летний мотоциклист
22 августа 2025, 13:01
Взятка за отсрочку: в Кировоградской области задержали директора колледжа
22 августа 2025, 12:53
Последствия обстрела Львова: повреждены десятки домов, детсад и админсооружения
22 августа 2025, 12:38
В Киеве задержали 49-летнего мужчину, подозреваемого в изнасиловании 15-летней девушки
22 августа 2025, 12:25
В Донецкой области военный руководитель организовал фиктивные выплаты подчиненным на 2 млн грн
22 августа 2025, 12:13
07 августа 2025
Бойцы "Феникса" ликвидировали пехоту и бронетехнику врага в Донецкой области
06 августа 2025
Пограничники на юге мастерски уничтожили FPV-дроном российскую пушку Д-30
05 августа 2025
Украинские бойцы уничтожили российский "Град" на Донетчине
Все видео »
Косые взгляды и игнор с работой: как живут ветераны с инвалидностью
И костюм, и встреча — совсем другие: чем завершился визит Зеленского и европейцев к Трампу
Все публикации »
Остап Дроздов
Геннадий Друзенко
Вадим Денисенко
Все блоги »