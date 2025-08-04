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04 августа 2025, 12:38

Коррупция на дронах: НАБУ и САП разоблачили громкую схему с депутатом и должностными лицами

04 августа 2025, 12:38
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фото: НАБУ и САП
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НАБУ совместно с САП сообщили о подозрении участникам организованной преступной группы, системно завладевшей бюджетными средствами, предназначенными на закупку беспилотников и средств радиоэлектронной борьбы для нужд сил обороны

Об этом информирует пресс-служба НАБУ, передает RegioNews.

По данным следствия, в 2024–2025 годах из-за коррупционных механизмов участники группы присваивали до 30% стоимости оборонных контрактов.

Один из примеров — контракт на FPV-дроны стоимостью почти 10 миллионов гривен, при этом завышение составило около $80 000, часть суммы впоследствии осела в руках причастных лиц.

Подозрения получили:

  • бывший глава Луганской ОВА Сергей Гайдай;
  • действующий народный депутат Украины от "Слуги народа" Алексей Кузнецов;
  • начальник городской военной администрации;
  • командир воинской части Нацгвардии;
  • фактический бенефициар предприятия-производителя БПЛА;
  • директор этого предприятия.

Бенефициару и директору компании также инкриминируют препятствование деятельности ВСУ — по версии следствия, они за деньги помогали оформлять "бронь" для мобилизованных мужчин.

Четыре человека задержаны, решается вопрос о мерах пресечения.

Дело расследуют по нескольким статьям Уголовного кодекса:

  • ч. 5 ст. 191 (присвоение имущества в особо крупных размерах),
  • ч. 4 ст. 368 (получение неправомерной выгоды)
  • ч. 1 ст. 114-1 (передача информации о перемещении оружия/военной техники в условиях военного положения).

Расследование продолжается. НАБУ и САП не исключают новых подозреваемых по делу.

Следует отметить, что эти операции проводились после того, как парламент восстановил независимость антикоррупционных органов, реагируя на общественные протесты против ограничения их полномочий.

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Напомним, накануне после совещания с руководителями антикоррупционных органов, президент Владимир Зеленский заявил, что были разоблачены на взятке один из народных депутатов Украины, а также руководители районной и городской администраций, военнослужащие Национальной гвардии Украины.

Ранее сообщалось, что 31 июля Верховная Рада возобновила полномочия НАБУ и САП.

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