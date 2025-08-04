Коррупция на дронах: НАБУ и САП разоблачили громкую схему с депутатом и должностными лицами

фото: НАБУ и САП

НАБУ совместно с САП сообщили о подозрении участникам организованной преступной группы, системно завладевшей бюджетными средствами, предназначенными на закупку беспилотников и средств радиоэлектронной борьбы для нужд сил обороны

Об этом информирует пресс-служба НАБУ, передает RegioNews.

По данным следствия, в 2024–2025 годах из-за коррупционных механизмов участники группы присваивали до 30% стоимости оборонных контрактов.

Один из примеров — контракт на FPV-дроны стоимостью почти 10 миллионов гривен, при этом завышение составило около $80 000, часть суммы впоследствии осела в руках причастных лиц.

Подозрения получили:

бывший глава Луганской ОВА Сергей Гайдай;

действующий народный депутат Украины от "Слуги народа" Алексей Кузнецов;

начальник городской военной администрации;

командир воинской части Нацгвардии;

фактический бенефициар предприятия-производителя БПЛА;

директор этого предприятия.

Бенефициару и директору компании также инкриминируют препятствование деятельности ВСУ — по версии следствия, они за деньги помогали оформлять "бронь" для мобилизованных мужчин.

Четыре человека задержаны, решается вопрос о мерах пресечения.

Дело расследуют по нескольким статьям Уголовного кодекса:

ч. 5 ст. 191 (присвоение имущества в особо крупных размерах),

ч. 4 ст. 368 (получение неправомерной выгоды)

ч. 1 ст. 114-1 (передача информации о перемещении оружия/военной техники в условиях военного положения).

Расследование продолжается. НАБУ и САП не исключают новых подозреваемых по делу.

Следует отметить, что эти операции проводились после того, как парламент восстановил независимость антикоррупционных органов, реагируя на общественные протесты против ограничения их полномочий.

Читайте также: Чего ждать Украине от первых антивластных протестов во время полномасштабной войны

Напомним, накануне после совещания с руководителями антикоррупционных органов, президент Владимир Зеленский заявил, что были разоблачены на взятке один из народных депутатов Украины, а также руководители районной и городской администраций, военнослужащие Национальной гвардии Украины.

Ранее сообщалось, что 31 июля Верховная Рада возобновила полномочия НАБУ и САП.