Корупція при закупівлі РЕБ та дронів: нардепа Кузнєцова випустили під заставу
За народного депутата Олексія Кузнєцова, який фігурує у справі про корупцію при закупівлі РЕБ і дронів, внесли заставу
Про це повідомили у ВАКС, передає RegioNews
4 серпня Вищий антикорупційний суд відправив народного депутата під варту на 60 днів із можливістю внести заставу в розмірі вісім мільйонів гривень.
Як відомо, раніше за фігурантів резонансної справи – полковника Нацгвардії Василя Мишанського, директорку компанії "Акоптерс" Євгенію Сидельникову та ексголову Луганської ОВА Сергія Гайдая вже внесли застави.
Що відомо про справу
2 серпня НАБУ та САП викрили масштабну корупційну схему. За даними слідства, у 2024-2025 роках група осіб привласнювала бюджетні кошти, виділені місцевою владою на потреби Сил оборони, шляхом завищення вартості державних контрактів на постачання дронів і РЕБ.
Серед підозрюваних:
- ексголова Луганської ОВА та колишній очільник Мукачівської РДА Сергій Гайдай,
- народний депутат від "Слуги народу" Олексій Кузнєцов,
- керівник Рубіжанської МВА Андрій Юрченко,
- полковник Нацгвардії Василь Мишанський,
- власниця та директорка компанії "Акоптерс" Євгенія Сидельникова.
Президент Володимир Зеленський 3 серпня підписав розпорядження про звільнення Сергія Гайдая. У свою чергу, голова парламентської фракції "Слуга народу" Давид Арахамія повідомив, що членство Олексія Кузнєцова у партії призупинено на час розслідування.
4 серпня підозрюваного у корупції колишнього голову Луганської ОВА та екскерівника Мукачівської районної держадміністрації відправили в СІЗО на 60 діб із можливістю внесення застави у 10 млн грн. Нардепа Кузнєцова також відправили до СІЗО із заставою у 8 млн грн, Мишанського взяли під варту до 30 вересня із правом внесення 2 млн грн застави.
Розслідування триває.
