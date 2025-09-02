Корупція при закупівлі РЕБ та дронів: нардепа Кузнєцова випустили під заставу

Фото: з відкритих джерел

За народного депутата Олексія Кузнєцова, який фігурує у справі про корупцію при закупівлі РЕБ і дронів, внесли заставу

Про це повідомили у ВАКС, передає RegioNews

4 серпня Вищий антикорупційний суд відправив народного депутата під варту на 60 днів із можливістю внести заставу в розмірі вісім мільйонів гривень.

Як відомо, раніше за фігурантів резонансної справи – полковника Нацгвардії Василя Мишанського, директорку компанії "Акоптерс" Євгенію Сидельникову та ексголову Луганської ОВА Сергія Гайдая вже внесли застави.

Що відомо про справу

2 серпня НАБУ та САП викрили масштабну корупційну схему. За даними слідства, у 2024-2025 роках група осіб привласнювала бюджетні кошти, виділені місцевою владою на потреби Сил оборони, шляхом завищення вартості державних контрактів на постачання дронів і РЕБ.

Серед підозрюваних:

ексголова Луганської ОВА та колишній очільник Мукачівської РДА Сергій Гайдай,

народний депутат від "Слуги народу" Олексій Кузнєцов,

керівник Рубіжанської МВА Андрій Юрченко,

полковник Нацгвардії Василь Мишанський,

власниця та директорка компанії "Акоптерс" Євгенія Сидельникова.

Президент Володимир Зеленський 3 серпня підписав розпорядження про звільнення Сергія Гайдая. У свою чергу, голова парламентської фракції "Слуга народу" Давид Арахамія повідомив, що членство Олексія Кузнєцова у партії призупинено на час розслідування.

4 серпня підозрюваного у корупції колишнього голову Луганської ОВА та екскерівника Мукачівської районної держадміністрації відправили в СІЗО на 60 діб із можливістю внесення застави у 10 млн грн. Нардепа Кузнєцова також відправили до СІЗО із заставою у 8 млн грн, Мишанського взяли під варту до 30 вересня із правом внесення 2 млн грн застави.

Розслідування триває.

