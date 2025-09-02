08:17  02 вересня
Вибух на Одещині: хлопець постраждав після того, як підняв невідомий предмет
01:50  02 вересня
В Угорщині з'явилась українська школа
14:28  01 вересня
Спека в Україні триває: 2 вересня очікується до +34
UA | RU
UA | RU
02 вересня 2025, 07:14

Корупція при закупівлі РЕБ та дронів: нардепа Кузнєцова випустили під заставу

02 вересня 2025, 07:14
Читайте также на русском языке
Фото: з відкритих джерел
Читайте также
на русском языке

 За народного депутата Олексія Кузнєцова, який фігурує у справі про корупцію при закупівлі РЕБ і дронів, внесли заставу

Про це повідомили у ВАКС, передає RegioNews

4 серпня Вищий антикорупційний суд відправив народного депутата під варту на 60 днів із можливістю внести заставу в розмірі вісім мільйонів гривень.

Як відомо, раніше за фігурантів резонансної справи – полковника Нацгвардії Василя Мишанського, директорку компанії "Акоптерс" Євгенію Сидельникову та ексголову Луганської ОВА Сергія Гайдая вже внесли застави.

Що відомо про справу

2 серпня НАБУ та САП викрили масштабну корупційну схему. За даними слідства, у 2024-2025 роках група осіб привласнювала бюджетні кошти, виділені місцевою владою на потреби Сил оборони, шляхом завищення вартості державних контрактів на постачання дронів і РЕБ.

Серед підозрюваних:

  • ексголова Луганської ОВА та колишній очільник Мукачівської РДА Сергій Гайдай,
  • народний депутат від "Слуги народу" Олексій Кузнєцов,
  • керівник Рубіжанської МВА Андрій Юрченко,
  • полковник Нацгвардії Василь Мишанський,
  • власниця та директорка компанії "Акоптерс" Євгенія Сидельникова.

Президент Володимир Зеленський 3 серпня підписав розпорядження про звільнення Сергія Гайдая. У свою чергу, голова парламентської фракції "Слуга народу" Давид Арахамія повідомив, що членство Олексія Кузнєцова у партії призупинено на час розслідування.

4 серпня підозрюваного у корупції колишнього голову Луганської ОВА та екскерівника Мукачівської районної держадміністрації відправили в СІЗО на 60 діб із можливістю внесення застави у 10 млн грн. Нардепа Кузнєцова також відправили до СІЗО із заставою у 8 млн грн, Мишанського взяли під варту до 30 вересня із правом внесення 2 млн грн застави.

Розслідування триває.

Читайте також: Нардеп Кузнєцов отримував мільйони на оренду житла від держави, а його дружина купила маєток у Києві – розслідування

gnews gnews Підписуйся, щоб дізнаватись новини першим Підписатись
суд ВАКС залог корупція корупційна схема РЕБ дрони Олексій Кузнєцов
НАБУ почало розслідування щодо компанії, яка виготовляє ракету "Фламінго" та дрони Fire Point
29 серпня 2025, 15:52
Масштабне викриття на Київщині: 42 особи підозрюються в корупційних схемах
29 серпня 2025, 11:39
Всі новини »
01 вересня 2025
Чому убили саме колишнього голову Верховної Ради Андрія Парубія
На жаль, убивство Андрія Парубія навряд чи стане останнім, але далеко не усім народним депутатам загрожує небезпека
27 серпня 2025
Чому Зеленський вирішив відкрити кордони для молоді, а Кабмін зробив це максимально недолуго
Ідея підняти нижній бар’єр для виїзду за кордон виглядає непродуманою і навіть у деяких моментах шкідливою
25 серпня 2025
Нова "пташка" проти країни-агресора: куди і навіщо може долетіти ракета "Фламінго"
Україна отримала ракету, під прицілом якої опинилася уся європейська частина РФ і навіть Західний Сибір
21 серпня 2025
Косі погляди та ігнор з роботою: як живуть ветерани з інвалідністю
Після тяжкого поранення багато військовослужбовців змушені заново адаптуватися до мирного життя. І з цим є ряд складнощів. Крім психологічних бар'єрів, ветерани стикаються з ускладненнями з пошуку роб...
Росіяни вночі запустили по Україні 150 дронів: є влучання на 30 локаціях
02 вересня 2025, 08:31
На Харківщині озброєний чоловік у балаклаві пограбував жінку та спалив її будинок
02 вересня 2025, 08:22
Вибух на Одещині: хлопець постраждав після того, як підняв невідомий предмет
02 вересня 2025, 08:17
На Чернігівщині внаслідок російської атаки поранені жінка та 14-річна дівчина
02 вересня 2025, 08:10
Китай заговорив про заміну ООН: що це означає для світу й України
02 вересня 2025, 08:00
Росіяни скинули авіабомби на Успенівку в Запорізькій області – загинув чоловік
02 вересня 2025, 07:56
У ДСНС показали наслідки масованої атаки дронів на Білу Церкву: зруйновані ангари та будівля підприємства
02 вересня 2025, 07:51
ЗСУ за добу ліквідували 800 російських загарбників
02 вересня 2025, 07:46
Суми під ударом дронів: виникла масштабна пожежа, серед постраждалих – дитина
02 вересня 2025, 07:35
Замість книг – наркотики: на Хмельниччині затримали 16-річного з PVP і канабісом
02 вересня 2025, 07:28
07 серпня 2025
Бійці "Фенікса" ліквідували піхоту й бронетехніку ворога на Донеччині
06 серпня 2025
Прикордонники на півдні майстерно знищили FPV-дроном російську гармату Д-30
05 серпня 2025
Українські бійці висадили у повітря російський "Град" на Донеччині
Всі відео »
Чому убили саме колишнього голову Верховної Ради Андрія Парубія
Чому Зеленський вирішив відкрити кордони для молоді, а Кабмін зробив це максимально недолуго
Всі публікації »
Вадим Денисенко
Остап Дроздов
Геннадій Друзенко
Всі блоги »