06:09  08 августа
Продажа фальсифицированного алкоголя и сигарет в Киевской и Хмельницкой областях: дело передали в суд
03:15  08 августа
Арт-объект с Днепропетровщины получил признание за границей
02:20  08 августа
В Запорожье рассказали о последствиях пожара в заповеднике "Хортица"
08 августа 2025, 07:29

Фигуранты дела о коррупции на закупках дронов и РЭБ вышли под залог

08 августа 2025, 07:29
Иллюстративное фото: из открытых источников
За двух фигурантов резонансного дела по хищению средств при закупке дронов и средств радиоэлектронной борьбы (РЭБ) внесены залоги. Речь идет о полковнике Нацгвардии Василии Мишанском и директоре компании "Акоптерс" Евгении Сидельникове

Об этом сообщили их адвокаты и спикер Высшего антикоррупционного суда Олеся Чемерис в комментарии "Общественному" , передает RegioNews.

Защита Мишанского сообщила, что 2 миллиона гривен залога за него внесли его собратья — гвардейцы. Такой же объем залога — 2 миллиона гривен — был внесен и при Евгении Сидельниковой.

Согласно определению суда, обоим фигурантам запрещено покидать пределы определенных населенных пунктов, общаться с другими участниками дела, а также они должны сдать паспорта и носить электронные браслеты.

Напомним, за подозреваемого в коррупции экспредседателе Луганской ОВА Сергее Гайдае также внесли залог в размере 10 млн грн.

Что известно о деле

2 августа НАБУ и САП разоблачили масштабную коррупционную схему. По данным следствия, в 2024–2025 годах группа лиц присваивала бюджетные средства, выделенные местными властями на нужды Сил обороны, путем завышения стоимости государственных контрактов на поставку дронов и РЭБ.

Среди подозреваемых:

  • экспредседатель Луганской ОВА и бывший глава Мукачевской РГА Сергей Гайдай,
  • народный депутат от "Слуги народа" Алексей Кузнецов,
  • руководитель Рубежанской МВА Андрей Юрченко,
  • полковник Нацгвардии Василий Мишанский,
  • владелица и директор компании "Акоптерс" Евгения Сидельникова.

Президент Владимир Зеленский 3 августа подписал распоряжение об увольнении Сергея Гайдая. В свою очередь глава парламентской фракции "Слуга народа" Давид Арахамия сообщил, что членство Алексея Кузнецова в партии приостановлено на время расследования.

4 августа подозреваемого в коррупции бывшего главу Луганской ОВА отправили в СИЗО на 60 суток с возможностью внесения залога в 10 млн грн. Нардеп Кузнецов также был направлен в СИЗО с залогом в 8 млн грн, Мишанского взяли под стражу до 30 сентября с правом внесения 2 млн грн залога,

Расследование продолжается.

07 августа 2025
