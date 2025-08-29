Фото: Экономическая правда

Об этом сообщает Kyiv Independent, передает RegioNews.

По данным СМИ, детективы проверяют возможное завышение цен на комплектующие и количество поставляемой в Министерство обороны техники. Отдельно изучается информация о возможных связях компании с бизнесменом Тимуром Миндичем, совладельцем студии "Квартал 95".

Как пишет Kyiv Independent, еще недавно Fire Point была малоизвестна за пределами оборонной сферы, хотя, по документам, является одним из крупнейших получателей бюджетных средств на закупку беспилотников. В 2024 году компания реализовала государству дронов более чем на 13 миллиардов гривен, что составляет почти треть всего бюджета Минобороны на эти цели. Руководство заявляет, что уже производило около двух тысяч аппаратов и планирует увеличить производство до девяти тысяч единиц в 2025 году.

В издании отмечают, что Fire Point недавно развернула активную информационную кампанию на Западе, продвигая свои дроны и ракету Flamingo. Президент Владимир Зеленский в публичном выступлении назвал эту разработку одной из самых успешных в военном арсенале Украины. Именно беспилотники и дальнобойные ракеты рассматривает Киев как ключевой инструмент для ударов по целям на территории России.

В Fire Point все обвинения отвергаются. В компании настаивают, что расследование носит политический характер.

"Не имеет смысла искать секреты там, где их нет", - заявила технический директор Ирина Терех.

Расследование НАБУ проходит на фоне более широкой проверки государственных закупок в оборонной сфере и дискуссий о независимости самого бюро.

Напомним, украинские военные получили ракету FP-5 "Фламинго" с дальностью поражения до 3000 км. Ее характеристики позволяют атаковать стратегические промышленные, военные и энергетические объекты на значительной территории РФ.