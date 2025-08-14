Фото: из открытых источников

В Кремле озвучили точное время встречи президента США Дональда Трампа с российским диктатором Владимиром Путиным, а также сообщили, кто войдет в состав российской делегации на переговорах

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на российский Telegram-канал.

Как заявил помощник российского диктатора Юрий Ушаков, встреча Путина и Трампа начнется завтра, 15 августа, в 22:30 по Киеву. Предварительно известно, что она запланирована в городе Анкоридж.

Переговоры начнутся в формате тет-а-тет — только с переводчиками, а затем перейдут к расширенному формату с участием делегаций обеих сторон.

Центральной темой станет украинское урегулирование, говорят в Кремле. Но лидеры обсудят и двусторонние отношения

В состав российской делегации войдут:

глава МИД РФ Сергей Лавров;

помощник Путина Юрий Ушаков;

министр обороны РФ Андрей Билоусов;

министр финансов РФ Антон Силуанов;

руководитель Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев, уже участвовавший в переговорах с американской стороной ранее.

Напомним, за нескольно дней до запланированной встречи с Путиным в США обсудили возможные сценарии прекращения войны и условия мирного соглашения. По словам Дональда Трампа, основная цель встречи с Путиным – выяснить, есть ли возможность заключения мирного соглашения между Украиной и Россией.

В то же время, президент Украины ответил президенту США, что российскому лидеру нельзя доверять. Президент Франции Эмманюэль Макрон выразил жесткую позицию, заявив, что сама встреча Трампа с Путиным "уже является значительной уступкой" со стороны США.

