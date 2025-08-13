14:14  13 августа
13 августа 2025, 20:57

Трамп все еще зол на Путина: президент США продолжит помощь Украине после встречи с российским диктатором — СМИ

13 августа 2025, 20:57
Фото: YouTube
Дональд Трамп все еще обижен на российского диктатора Путина. Это повлияет на помощь для Украины даже после встречи 15 августа

Об этом сообщает Axios, передает RegioNews.

Журналисты со ссылкой на американских чиновников рассказали, что после серии не давших результата телефонных звонков Дональд Трамп почти пол года очень хочет лично встретиться с российским диктатором Путиным. При этом Украина и Европа боятся, что, когда Трамп посмотрит Путину в Очи, он может согласиться с жесткими требованиями Кремля.

"Пока никто не знает, чего Трамп хочет добиться от Путина в пятницу. Мы не знаем, насколько сильно мы можем повлиять на Трампа, но мы должны продолжать попытки", — сказал неназванный украинский чиновник.

При этом американские чиновники уверены, что даже если риторика Дональда Трампа подчас звучит по-русски, то это потому, что он верит, что подобные публичные заявления помогут ему заключить соглашение. Кроме того, он до сих пор злится на диктатора.

"В течение нескольких месяцев общее мнение сводилось к тому, что мы можем обрушить российскую экономику завтра. Есть больше способов разрушить Украину. Но если бы ему пришлось выбирать сторону, он будет бить по российской экономике. Из него действительно хватит", - говорят источники.

В частности отмечают, что даже если дипломатия не преуспеет, Дональд Трамп продолжит продавать оружие странам НАТО для Украины. Он отмечает, что он сделает все возможное.

Напомним, встреча Дональда Трампа и диктатора Путина состоится в Аляске уже 15 августа. При этом в Евросоюзе хотят, что украинский президент Владимир Зеленский так присутствовал там.

При этом представитель Института изучения войны Джордж Баррос убежден, что эта встреча ничего не изменит, ведь диктатор не показывал ранее готовность к компромиссам. Кроме того, по мнению аналитика, Кремль попытается использовать данную встречу для создания раскола между Европой и США.

13 августа 2025
07 августа 2025
