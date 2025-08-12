18:29  12 августа
В Киевской области женщина осквернила мемориал на Аллее памяти Героев
16:59  12 августа
У Запорожской АЭС заметили густой дым
16:44  12 августа
В Украине появится услуга "Starlink в смартфоне"
UA | RU
UA | RU
12 августа 2025, 20:35

Стало известно, в каком городе состоится встреча Трампа и Путина

12 августа 2025, 20:35
Читайте також українською мовою
иллюстративное фото: из открытых источников
Читайте також
українською мовою

В Белом доме заявили, что встреча Дональда Трампа и Владимира Путина состоится в городе Анкоридж

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Deutsche Welle.

Госсекретарь США Марко Рубио и глава МИД РФ Сергей Лавров провели телефонные переговоры для подготовки встречи на Аляске Дональда Трампа и Владимира Путина. Лидеры стран встретятся в городе Анкоридж.

Анкоридж — это город и в то же время округ в штате Аляска (США), самый большой город в штате. В этом городе проживает около 300 тысяч человек.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский отреагировал на анонсированную президентом США Дональдом Трампом встречу с Владимиром Путиным, которая состоится 15 августа на Аляске. Он заявил, что украинский народ заслуживает мира, однако этот мир должен быть достойным.

gnews gnews Подписывайся, чтобы узнать новости первым Подписаться
Дональд Трамп США Путин РФ Аляска переговоры
В ISW рассказали, для чего Кремль может использовать встречу Путина и Трампа
12 августа 2025, 03:45
РФ готовится к новому наступлению - Зеленский
11 августа 2025, 23:35
ЕС пытается привлечь Зеленского к переговорам Трампа и Путина
11 августа 2025, 23:15
Все новости »
08 августа 2025
Какие выводы должны сделать НАБУ, САП и БЭБ после победы "картонного майдана"
Антикоррупционные органы и финансовая полиция получили огромный кредит доверия, который обязаны оправдать — и в самое ближайшее время
06 августа 2025
Винницкий бунт против ТЦК: о чем нужно задуматься власти и украинцам
Реагирование только на последствия ошибок – как власти, так и общества – только сильнее загоняет Украину в масштабный кризис
31 июля 2025
Именины Коломойского, российский след, квартира с Зеленским. Кто такой Тимур Миндич, ради которого уничтожали независимость НАБУ и САП
Совладелец "95 квартала" долгое время настолько держался в тени, что его не узнавали журналисты, но в 2025 году он стал одной из самых интересных персон в украинском истеблишменте
29 июля 2025
Как власть "добывает" Министерство культуры и стратегических коммуникаций
Министерство, которое в начале каденции нынешней власти выглядело как один из краеугольных ее камней, постепенно взошло на псы
Зеленский заявил, что Украине не хватает денег на дроны
12 августа 2025, 20:15
В Киеве разоблачили масштабную коррупционную схему на строительство жилья для военных
12 августа 2025, 19:59
В Тернопольской области требуют отстранить от работы медиков, пациенты которых ослепли после инъекций
12 августа 2025, 19:50
Завтра в Украине будет до +30 градусов и солнечная погода
12 августа 2025, 19:29
В Украине повысят стипендии для студентов
12 августа 2025, 18:53
ДТП в Прикарпатье: среди пострадавших несовершеннолетний
12 августа 2025, 18:48
В Киевской области женщина осквернила мемориал на Аллее памяти Героев
12 августа 2025, 18:29
Депутатке Днепропетровского облсовета Мирошниченко продлили меру пресечения до 13 сентября по делу о фиктивной службе
12 августа 2025, 17:48
На Днепропетровщине разоблачили правоохранителя, возглавившего банду "черных лесорубов"
12 августа 2025, 17:44
07 августа 2025
Бойцы "Феникса" ликвидировали пехоту и бронетехнику врага в Донецкой области
06 августа 2025
Пограничники на юге мастерски уничтожили FPV-дроном российскую пушку Д-30
05 августа 2025
Украинские бойцы уничтожили российский "Град" на Донетчине
Все видео »
Какие выводы должны сделать НАБУ, САП и БЭБ после победы "картонного майдана"
Винницкий бунт против ТЦК: о чем нужно задуматься власти и украинцам
Все публикации »
Павел Казарин
Валерий Чалый
Вадим Денисенко
Все блоги »