Стало известно, в каком городе состоится встреча Трампа и Путина

В Белом доме заявили, что встреча Дональда Трампа и Владимира Путина состоится в городе Анкоридж

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Deutsche Welle.

Госсекретарь США Марко Рубио и глава МИД РФ Сергей Лавров провели телефонные переговоры для подготовки встречи на Аляске Дональда Трампа и Владимира Путина. Лидеры стран встретятся в городе Анкоридж.

Анкоридж — это город и в то же время округ в штате Аляска (США), самый большой город в штате. В этом городе проживает около 300 тысяч человек.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский отреагировал на анонсированную президентом США Дональдом Трампом встречу с Владимиром Путиным, которая состоится 15 августа на Аляске. Он заявил, что украинский народ заслуживает мира, однако этот мир должен быть достойным.