Фото: YouTube

В США уже начали выбирать возможное место трехсторонней встречи. При этом сам Трамп подтвердил, что был бы не против подобных переговоров.

Об этом сообщает CBS News со ссылкой на собственные источники, передает RegioNews.

По данным журналистов, в США выбирают место для трехсторонней встречи президента Украины Владимира Зеленского, президента США Дональда Трампа и российского диктатора Путина. Сама встреча может состояться на следующей неделе.

При этом ранее вице-президент США Джей Ди Вэнс подтверждал, что Белый Дом уже работает над возможной встречей Зеленского с Путиным.

При этом 13 августа в ходе общения с прессой Дональд Трамп и сам прокомментировал возможность трехсторонней встречи. По его словам, если первая встреча (с Путиным) пройдет нормально, то он не прочь провести следующую. В то же время он добавил, что тоже может присутствовать там, если Путин и Зеленский захотят.

Напомним, встреча Дональда Трампа и диктатора Путина состоится в Аляске уже 15 августа. При этом в Евросоюзе хотят, что украинский президент Владимир Зеленский так присутствовал там.

При этом представитель Института изучения войны Джордж Баррос убежден, что эта встреча ничего не изменит, ведь диктатор не показывал ранее готовность к компромиссам. Кроме того, по мнению аналитика, Кремль попытается использовать данную встречу для создания раскола между Европой и США.