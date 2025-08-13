09:19  13 августа
На Волыни задержали 19-летнюю сутенерку
07:29  13 августа
ДТП с пятью погибшими на Хмельнитчине: водительнице объявили подозрение
07:17  13 августа
В Киеве произошел пожар в девятиэтажке: есть погибшие
Вадим Денисенко политический аналитик, медиаменеджер info@regionews.ua
13 августа 2025, 08:10

Ловушки Аляски: что стоит за переговорами Трампа и Путина

13 августа 2025, 08:10
Задымление на Запорожской АЭС и террорист, который хотел убить никому не нужного министра обороны РФ Белоусова – это часть артподготовки россиян перед встречей Трамп-Путин. Правда, Трампу, мне кажется, глубоко на все это наплевать
Фото: pixabay
Отдельно стоит обратить внимание на то, что российские СМИ, похоже, не получили единого месседжа и каждый пишет что-нибудь свое, по мере того, как он сам догадывается, что нужно писать. Единственное исключение – военкоры, получившие указание гасить негативные ожидания и "предательство" от того, что Путин не просто встречается с американцами, а может даже отказаться от идеи полностью уничтожить Украину.

Это говорит только об одном: российские власти не понимают, как пойдет разговор и оставляют за собой люфт. В целом же, разговор имеет два практически равнозначных аспекта: границы и санкции. И экономическая ситуация в России такова, что санкции, с точки зрения логики, важнее границ. Правда, логика здесь не самое сильное место Путина.

В целом же, мы можем говорить о трех базовых сценариях разговора Трамп – Путин. Сразу нужно оговориться, что это базовые сценарии, каждый из которых будет иметь ряд инвариантов.

  1. Путин едет в надежде, что ему удастся затянуть время. Его базовая идея – навязать воздушное перемирие с одновременными президентскими выборами в Украине. Логика следующая: он объявляет воздушное перемирие, война на земле продолжается. Украина в это время проводит выборы и через три-четыре месяца происходит подписание окончательного мира. Путин считает, что за это время он сможет оккупировать Донецкую область, что с моей точки зрения невозможно. Но что более важно: мы не можем проводить выборы во время войны. Поэтому этот вариант невозможен для нас и ЕС.
  2. Трамп, похоже, будет настаивать на полном прекращении войны с частичным "подавлением" линии фронта, которая является линией будущего "границы". И соответственно, срочные выборы президента.
  3. Путин выставит сразу невозможные условия о выходе Украины с не оккупированных территорий, что даже Трамп не поддержит.

Но это только часть разговора. Главная, мне кажется, и пока закрытая часть переговоров – это о снятии санкций и возможных преференциях для США.

Предложение россиян, озвученное еще три месяца назад, о совместном освоении Арктики – это слишком дорогостоящая и очень далекая перспектива. Поэтому это может быть только приложением к другим предложениям.

Другое предложение о создании общих торговых домов под американским флагом, которые будут торговать подсанкционными товарами в ЕС, выглядит нереальным из-за позиции Европы.

Пока мы не понимаем, какой будет модальность снятия этих санкций, но повторюсь, это, мне кажется, будет главной частью разговора.

Все станет ясно уже завтра. Но Трамп действительно не лукавит, когда говорит, что все станет ясно в первые минуты разговора. И как бы это странно ни звучало, по состоянию на данный момент, похоже, сам Путин не понимает, а как он поведет этот самый разговор.

Дело в том, что у него нет хороших вариантов. Окончание войны – это конфликт с ура-патриотической частью общества, которая перейдет в проактивную оппозицию, хоть и кухонную на первом этапе. Срыв переговоров будет означать ужесточение вторичных санкций и ускорение рецессии российской экономики. А выход из рецессии российские власти видят только в трех аспектах: репрессии, рейдерство и падение в объятия КНР.

Если завтрашние переговоры проваливаются, следующее переговорное окно откроется только в момент финишной прямой переговоров США-Китай. То есть примерно через полгода.

переговоры Аляска война Дональд Трамп Путин встреча на Аляске встреча Трампа и Путина
 
13 августа 2025
День молодежи на Банковой. Удалось ли властям перетащить на свою сторону студентов
Офис президента просчитался в своей попытке сыграть на теме молодежи
08 августа 2025
Какие выводы должны сделать НАБУ, САП и БЭБ после победы "картонного майдана"
Антикоррупционные органы и финансовая полиция получили огромный кредит доверия, который обязаны оправдать — и в самое ближайшее время
06 августа 2025
Винницкий бунт против ТЦК: о чем нужно задуматься власти и украинцам
Реагирование только на последствия ошибок – как власти, так и общества – только сильнее загоняет Украину в масштабный кризис
31 июля 2025
Именины Коломойского, российский след, квартира с Зеленским. Кто такой Тимур Миндич, ради которого уничтожали независимость НАБУ и САП
Совладелец "95 квартала" долгое время настолько держался в тени, что его не узнавали журналисты, но в 2025 году он стал одной из самых интересных персон в украинском истеблишменте
